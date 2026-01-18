Sin sus refuerzos, Cartaginés tiene un arranque perfecto en el torneo

El Club Sport Cartaginés tiene un inicio de torneo que llena de ilusión a sus aficionados, pues suma dos triunfos en dos encuentros y eso que aún no cuenta con sus refuerzos ni su entrenador en el banquillo.

Los blanquiazules iniciaron el Clausura 2026 con una remontada en casa ante Guadalupe, incluso con un hombre menos, y ahora les tocó medirse a un Puerto que venía de robarle puntos a Saprissa en la propia Cueva, por lo que la tarea no pintaba tan sencilla, ya que los de Amarini Villatoro sumaban cuatro visitas a los naranjas sin poder salir con los tres puntos.

Diego González anotó en la primera mitad para el Cartaginés (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Lo de los brumosos es de mucho mérito, ya que se les fueron piezas sumamente relevantes del semestre pasado, como Marco Ureña, Everardo Rubio, Jesús Batiz, entre otros, y sin poder usar a sus futbolistas internacionales aún (Ricardo Márquez, Enzo Fernández y Juan Carlos Gaete), han logrado ir sacando la tarea pese a los huecos en la planilla.

En el arranque del juego, los chuchequeros iniciaron con mejores sensaciones que la visita, eso sí, sin lograr transformar ese palpitar en jugadas concretas de gol ni poder poner en peligro el arco defendido por Kevin Briceño.

Cuando los naranjas mantenían ese ligero dominio, una gran acción de los brumoso abrió el marcador. Tras una recuperación de Douglas López sobre Alexis Cundumí, este asistió a Diego González para que con un remate cruzado abriera la cuenta en el Lito Pérez, a los 13 minutos de la primera mitad.

Villatoro estaba viendo desde la gradería de la “Olla mágica” cómo su equipo se iba arriba, pero los locales no se quedaron queditos y tuvieron en los pies de Daniel Colindres al hombre más incómodo en esa etapa inicial.

El veterano jugador tuvo la más clara para colocar el empate a los 36 minutos, después de un disparo que pasó realmente cerca del arco defendido por Briceño, que poco podría haber hecho en caso de que la puntería del porteño hubiese estado más afinada.

El mismo Daniel, a los pocos minutos, tuvo otra jugada individual en la que trató de batir al arquero azul con un remate lejano que acabó siendo improductivo para los intereses de César Alpizar y sus dirigidos.

Diego González anotó en el duelo de Puntarenas y Cartaginés (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Con la sensación de que la etapa inicial estaba siendo muy igualada, se terminó la primera parte, con la ventaja de un Cartago que estaba siendo efectivo y sacando la tarea.

Para la segunda mitad, Puntarenas salió en la búsqueda de ese gol que al menos le permitiera poder sumar en su patio, y con Kliver Gómez, en una acción individual por la banda derecha, generó un peligro que luego Randy Taylor no pudo transformar en la paridad.

Colindres, nuevamente, fue el encargado de dejar ir una de las mejores oportunidades del juego para los locales, después de que una jugada en el área chica, a los 63 minutos, no pudo terminar besando las redes y confirmando que no era el día de Daniel de cara a gol.

Cartaginés ganó en Puntarenas por la segunda fecha del torneo (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Los de Villatoro dejarían un recado claro de peligro cuando Geancarlo Castro tuvo un mano a mano clarísimo que Adonis Pineda terminaría salvando para mantener a los locales con vida en 72 minutos de partido.

Al cierre del duelo se vendría la intervención del VAR por un penal sobre Johan Venegas que fue pitado, pero luego revisado por el videoarbitraje; no obstante, se mantuvo la determinación de señalar falta, lo que provocó un enojo en los tiburones, ya que consideraban que una jugada similar sobre Colindres, minutos antes, no fue señalada como pena máxina y ni siquiera la revisaron.

Pineda sería una vez más el héroe naranja luego de detener el penal a Johan Venegas al 90′, y darle unos minutos más de oxígeno a los chuchequeros; sin embargo, la alegría y esperanza duraría prácticamente nada, luego de que en la jugada siguiente, en un tiro de esquina, Emmanuel Brenes, tras dos cabezazos en el área, definiera el 2-0 definitivo para sentenciar el compromiso.

Cartaginés suma dos de dos victorias, y ahora les toca el reto de recibir al campeón nacional, Alajuelense, entre semana en el Fello Meza, mientras que los porteños solo acumulan una unidad tras su debut con empate en Tibás.

A los puntarenenses les toca visitar el Carlos Ugalde en la fecha tres del campeonato Clausura 2026 para buscar su primera victoria del certamen nacional.