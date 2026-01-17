Alajuelense vuelve al estadio donde sufrió su última caída hace 17 partidos

La Liga Deportiva Alajuelense tiene el reto de tomar revancha este domingo cuando visite a Pérez Zeledón en un estadio que presenció la última vez que los dirigidos por Óscar Ramírez salieron derrotados en un duelo por campeonato nacional.

Esa última caída de los manudos ante los sureños fue el 6 de septiembre del 2025, cuando los pupilos del Macho Ramírez cayeron 2-1 final con el que los generaleños se llevaron los tres puntos.

Pérez Zeledón fue el último equipo que pudo vencer a Alajuelense por campeonato local (Prensa Pérez Zeledón/Municipal Pérez Zeledón)

En dicho duelo, anotaron para los locales Eduardo Pastrana, y Joaquín Aguirre, mientras que Rashir Parkins había emparejado las cifras momentáneamente.

A partir de ese compromiso, Alajuela suma 17 partidos por certamen local sin conocer la derrota, en los que acumularon 11 triunfos y seis igualdades, siendo la última, en el juego del pasado jueves en el Alejandro Morera Soto contra Liberia, que terminó en un agónico 2-2.

Jugadores liguistas opinan sobre lo que se les viene en el torneo a partir de su visita a Pérez Zeledón

“No podemos dejar nada a la deriva; ya vimos que todos van a salir a querer ganarnos, por eso hay que estar bien tanto física como futbolísticamente y psicológicamente también. Lo que queremos es empezar a sumar de a tres; tenemos un partido difícil en Pérez Zeledón, así que estamos con la mentalidad de sacar los tres puntos en ese encuentro”, comentó Ronaldo Cisneros.

Alajuelense no pierde por torneo local desde inicios de spetiembre del 2025 (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ronald Matarrita comentó sobre la dificultad que le ponen los equipos al ser Liga Deportiva Alajuelense el actual campeón nacional, al que todos quieren derrotar.

“Contra la Liga se juegan el partido de su vida; al final todos los equipos nos tienen a nosotros como referentes, y tenemos que defender eso y jugar con eso también. Debemos mostrar la mejor cara contra todos los equipos, independientemente de que sea Pérez Zeledón o sea Saprissa. Somos conscientes de que en cada partido tenemos que sacar los tres puntos; venimos de dejar dos puntos que nos van a costar, así que ahora de visita los tenemos que recuperar”, afirmó Matarrita.

La Liga se medirá a Pérez Zeledón este domingo a las 3 de la tarde en el estadio de los sureños por la segunda jornada del torneo Clausura 2026.