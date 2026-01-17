Exárbitros exigen castigo a William Mattus y arremeten contra Enrique Oses por el audio revelado

Los audios del VAR en los que se puede escuchar al silbatero nacional, William Mattus, llamar “argentinito” a Mariano Torres, durante el empate entre Saprissa y Puntarenas, encendieron la polémica por la forma en la que el juez central se expresó del futbolista morado.

El intercambio se produce en medio de la revisión en el VAR de una jugada polémica en la que, en el momento que se está analizando la acción, el capitán del Monstruo se acerca al réferi y este lo amenaza con expulsarlo, utilizando términos despectivos, según se puede escuchar en los audios revelados.

Esto quedó en evidencia en la publicación de FUTV sobre los mismos, como hacen en cada jornada en las diversas acciones polémicas.

Exárbitros aseguran que a William Mattus se le debe sancionar (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Exárbitros nacionales piden castigo al silbatero y lanzan duras críticas a Enrique Oses

En La Teja conversamos con exsilbateros nacionales, quienes afirman que se debe sancionar a Mattus, pero a su vez señalan a Oses por dejar evidenciado a William ante todo el país.

“Lo califico como indignante, porque sí, a Mattus se le debe sancionar, no solo por lo que le dice a Mariano, que es discriminación, sino también por su mal trabajo en ese juego”, dice Henry Bejarano.

“Lo más preocupante es que el mismo presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Oses, no salve la integridad del mismo Mattus. Yo, como presidente, no puedo permitir que salga a la luz pública ese audio, porque es exponer al árbitro.

“Eso es decirle a la gente: ‘Aquí está el árbitro, cómanselo vivo’. No me explico cómo dieron la autorización para que se hiciera público, pero aunque hay que sancionar a William, lo más grave es que el presidente expone a sus árbitros”, sentenció Bejarano.

Otro de los exsilbateros con los que La Teja habló fue Marvin Amores, quien expresó su gran enojo por el trabajo de Oses y también habló de una posible sanción a Mattus.

“Lo que hace Mattus no es correcto, pero no tenemos a nadie en la Comisión de Arbitraje que frene esto y más bien no sé quién autorizó ese audio; ahora debe ser sancionado William, sí, por lo que habló”, afirmó.

“Recuerden que hay fanáticos de muchos equipos y arriesgar a un árbitro es muy peligroso; por eso la persona que mandó a que publicaran el audio también se debería sancionar y al presidente de la Comisión de Arbitraje deberían expulsarlo de Costa Rica.

“Es muy peligroso, recuerden que William anda en la calle y lo pueden reconocer; eso se debió manejar internamente”, aseguró Amores.

William Mattus llamó de forma despectiva a Mariano Torres por su nacionalidad (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Vinicio Mena fue otro de los exárbitros que habló con La Teja y le pareció poco profesional el accionar del silbatero.

“Ahora hay una herramienta que los delata, que es el VAR. Me parece muy poco profesional de William, sabiendo que en las jugadas polémicas son los audios que se revelan, y aprovechar un momento de estos no estando equilibrado, diciendo lo que dijo, me parece poco ético de William”, acotó.

En cuanto a una sanción, Mena fue claro en que se deben tomar las cartas en el asunto con Mattus.

“Sobre una sanción, es un tema de la Comisión de Arbitraje, ellos verán la gravedad del asunto. Los árbitros se rigen por un código de ética que se debe respetar, sabiendo que los jugadores van a reclamar siempre. Entonces, si se tiene en el código por este tipo de cosas, hay que aplicar el reglamento”, apuntó.

“Como en todo trabajo, hay procedimientos que hay que respetar y si el procedimiento en la Comisión de Arbitraje dice que no deben haber estos malentendidos con jugadores o con cualquier oficial del partido, pues uno lo siente por William, pero hay que aplicar el reglamento. Entonces, sí debería ser sancionado”, concluyó Vinicio Mena.