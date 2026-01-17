Saprissa responde con todo tras comentario irrespetuoso que árbitro le dijo a Mariano Torres

El Deportivo Saprissa salió con todo en defensa de su capitán Mariano Torres ante la polémica que surgió relacionada con los comentarios que el árbitro William Mattus le hizo al jugador morado durante el partido que el equipo tibaseño disputó contra Puntarenas.

La polémica se encendió luego de que FUTV revelara el videoanálisis del VAR de dicho partido, específicamente de la jugada en la que se pitó penal para Puntarenas.

“Para eso sí sos vivo”, se escucha que le dice Mariano al árbitro, a lo que este le responde: “jale de aquí, porque te boto”.

Saprissa vs Puntarenas FC, jornada 1. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Segundos después, Mattus hizo el comentario que ha encendido las redes.

“Ya me tiene harto este argentinito”, se escucha en tono muy despectivo en el audio grabado por el VAR.

“No me grita ni un costarricense, huevón; no me grita ni un tico y se lo voy a aguantar a usted, no jodás, no jodás (...) Kendall (Waston), cállelo, porque yo lo boto”, se escucha al arbitro segundos después.

Ante esta situación, el Deportivo Saprissa publicó un comunicado de prensa con su posición oficial.

“El Deportivo Saprissa manifiesta su categórico rechazo ante cualquier expresión despectiva, discriminatoria o denigrante dirigida a jugadores, miembros del cuerpo técnico o funcionarios de la institución, independientemente de su origen, nacionalidad o cualquier otro rasgo personal”.

Además, en dicho comunicado destacaron que ese tipo de expresiones son aún más graves tomando en cuenta que vienen de una persona con posición de autoridad como lo es el árbitro central en cancha o quienes lo asisten en el VAR.

El conjunto morado también exigió que las entidades encargadas tomen cartas en el asunto y que esta situación no pase desapercibida.

“Ante estos hechos, el Deportivo Saprissa hace un llamado a la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), a UNAFUT y a la Comisión de Arbitraje para que actúen con el rigor que el caso amerita, en resguardo de la integridad y valores del fútbol nacional”.