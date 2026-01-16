A Mariano Torres y a Jonathan McDonald los midieron con la misma vara tras ser expulsados el martes

Los futbolistas Mariano Torres, del Saprissa, Jonathan McDonald, de San Carlos y Carlos Barahona del Cartaginés, recibieron el mismo castigo tras ser expulsados en la jornada uno del Clausura 20026.

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de fútbol dispuso que los jugadores estarán dos partidos sin jugar al ser culpables de “juego brusco grave” y además fueron multados con 250 mil colones.

Mariano Torres fue expulsado el martes ante Puntarenas FC. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Futbolistas se perderán estos juegos

Con las sanciones, el morado se perderá el duelo de este sábado ante Herediano y el del jueves ante Sporting FC.

McDonald no estará este domingo ante los albinegros y el miércoles contra Puntarenas FC, mientras que Barahona no jugará con los chuchequeros y el miércoles ante Alajuelense.

La primera jornada además le dejó una multa de 250 mil colones a Sporting.

“Al ser la primera vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido de conformidad con el artículo 41 inciso primero”, destaca el informe de sanciones.

Finalmente, al Puerto lo sancionaron con medio millón de colones por no cumplir con lo estipulado en el reglamento de comunicación.

“Al ser la primera vez en la temporada que no cumple con la Zona Mixta en tiempo y forma como lo establece el Reglamento de Comunicación y Prensa”.