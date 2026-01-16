Vladimir Quesada enciende la previa al asegurar un Saprissa agresivo ante Herediano

Este viernes, Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, ofreció una conferencia de prensa en la que abordó diversos temas relacionados con el plantel y el compromiso ante Herediano.

El entrenador destacó la importancia del encuentro y anticipó un partido exigente, disputado en un escenario complejo.

“Esperamos un gran partido, ante un equipo bien dirigido y en su estadio. Esperamos hacer una muy buena presentación y vamos a intentarlo por todos los medios”, señaló Quesada, dejando claro que su escuadra buscará imponer su propuesta desde el inicio.

Vladimir Quesada aseguró que el equipo mantendrá su propuesta ofensiva para el encuentro ante Herediano. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Estado del plantel y competencia interna

Uno de los puntos consultados fue la situación de Fidel Escobar, quien presenta un problema físico tras un golpe.

El defensor se ha mantenido en trabajos individuales y colectivos, y su participación será evaluada junto con el cuerpo médico previo al duelo ante los florenses.

En la portería, el técnico evitó confirmar al titular y destacó la competencia entre Abraham Madriz, quien jugó ante Puntarenas, Minor Álvarez, Isaac Alfaro e Ian O’rourke, subrayando que el rendimiento de todos será determinante para la decisión final.

Paradela y la propuesta ofensiva

Sobre Luis Paradela, Vladimir indicó que el jugador se encuentra motivado, a la espera de que se resuelvan asuntos legales que le permitan integrarse de lleno a los entrenamientos.

En el plano táctico, reafirmó la identidad ofensiva del equipo, independientemente de los nombres que inicien el partido.

“Yo creo que nosotros siempre somos agresivos, independientemente de quién salte al terreno de juego. Lo fuimos el martes pasado desde el primer tiempo y, aun cuando numéricamente estábamos en inferioridad, fuimos un equipo muy agresivo; aun perdiendo 0-2 en nuestro campo y con 10, buscamos el marco contrario”, recalcó.

Respeto al rival y expectativas

Quesada también elogió al conjunto rojiamarillo, al que calificó como un equipo bien dirigido al mando de José Giacone y con una estructura sólida y jugadores de primer nivel.

“Esperamos un partido muy difícil, pero también un juego muy difícil para nuestros rivales; va a ser un lindo encuentro”, concluyó el entrenador.

Saprissa visitará el Carlos Alvarado este sábado a las 8 p.m., en la segunda jornada del Clausura 2026.