Roberto Artavia ya genera interacciones con la afición de Saprissa, vea el primer tuit del nuevo presi morado

Roberto Artavia hizo su primera publicación en redes sociales como nuevo presidente del Deportivo Saprissa, con un mensaje en su cuenta de X, orientado a interactuar con la afición y a conectar con perfiles vinculados a la institución.

El dirigente parece continuar la línea de comunicación de su antecesor, Juan Carlos Rojas, quien utilizaba las plataformas digitales para compartir opiniones, análisis y mensajes dirigidos a la afición.

“Buenas noches a toda la familia morada. Es un honor, un privilegio y una gran responsabilidad saludarlos como presidente del equipo más grande de Centroamérica. Para empezar, ¿cuáles son las principales cuentas de ‘SapriTwitter’ que debo seguir? ¡Buenas noches!“, escribió Artavia.

Roberto Artavia fue anunciado como el nuevo presidente del Deportivo Saprissa. (Jose Cordero/José Cordero)

Reacción de la afición en redes

La publicación generó una respuesta inmediata, alcanzando más de 600 reacciones y superando los 150 comentarios, reflejando el interés de los seguidores saprissistas en esta nueva etapa institucional.