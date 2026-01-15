Deportes

En Nicaragua se sorprendieron por algo que pasó con Bancy Hernández en su debut con Saprissa

Bancy Hernández necesitó solo 45 minutos para demostrar que la camiseta del Saprissa no le pesa

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Bancy Hernández sumó sus primeros minutos con Saprissa, el martes ante Puntarenas FC y en su natal Nicaragua estuvieron muy pendientes del desempeño del jugador.

El delantero estuvo en los planes de Vladimir Quesada para enfrentar a los naranjas, cuyo juego cerró con marcador 2-2 y la prensa nicaragüense no solo destacó el buen trabajo del jugador de 25 años, sino que además, resaltaron la confianza que el plantel depositó en el jugador para que fuera clave en algunas jugadas.

Hernández ingresó al segundo tiempo, en sustitución de Marvin Loría y fue quien ejecutó los dos tiros libres de los goles saprissistas, de David Guzmán y Ariel Rodríguez, y su trabajo generó buenos comentarios en la afición.

Saprissa vs Puntarenas FC, jornada 1.
La prensa nicaragüense se rindió ante el buen desempeño de Bancy Hernández (7), nuevo jugador del Saprissa. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

LEA MÁS: Bancy Hernández vive un momento soñado: boda en camino y llegada a Saprissa

Demostró personalidad

El periodista Nectalí Mora Zeledón reconoció que en este momento, Bancy es la gran figura del fútbol nicaragüense y su llegada al Saprissa ha generado mucha expectativa.

“Estábamos pendientes de Bancy desde que informaron que estaba habilitado. Me sorprendió la soltura que tuvo, la personalidad, el carácter, la confianza con la que se miró. No parecía un jugador recién llegado, me dio la impresión de que tenía rato en el equipo y en el contexto, que Saprissa estaba con un jugador menos.

“La verdad, el nivel que mostró fue muy alto, muy bueno, más de lo que mostró acá. Tampoco esperé que Vladimir lo metiera en el segundo tiempo, con un jugador menos”, afirmó.

Saprissa vs Puntarenas FC, jornada 1.
Bancy Hernández (7) llegó al Saprissa por dos años. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

LEA MÁS: Llegada de Bancy Hernández a Saprissa hará historia en el fútbol de Nicaragua por un motivo muy especial

Mora añadió que otro aspecto que le llamó la atención fue que tuvo bastantes minutos, lo que demuestra la confianza del técnico Vladimir Quesada en él.

“Lo que más llamó la atención es que fuera el encargado de hacer los tiros libres, que los jugadores le dieran la oportunidad de hacerlo, que pueda demostrar. Muchas veces, un jugador debe ganarse hasta el hecho de poder cobrar un tiro libre y hay mucha expectativa y ojalá se mantenga con el apoyo del cuerpo técnico”; comentó.

Muy confiado

Marlon Mancia, periodista de "El Balón al 10″ recalcó que el crecimiento de Bancy no ha pasado desapercibido por la prensa de su país.

“Las expectativas sobre él son muy altas, desde que estaba en el Wálter Ferreti ya se veía que era un jugador diferentes, con ganas de mostrarse, con carácter y le ayudó la experiencia que sumó en torneos internacionales, con el Estelí y con la Selección de Nicaragua.

Nectalí Mora, periodista nicaragüense criticó la labor de quienes supervisaron el VAR en el juego entre Real Estelí y Alajuelense. Cortesía.
El periodista Nectalí Mora destacó la confianza con la que Hernández enfrentó su primer partido. Foto: cortesía.

LEA MÁS: Periodista nos contó cómo fue el día que Bancy Hernández conquistó a Vladimir Quesada y al Saprissa

“A Bancy no lo noté nervioso, no se vio que un estadio Ricardo Saprissa, que abruma a cualquiera, le pesara y él. Creo que va a crecer mucho, por el ambiente que se ve en el Saprissa, se nota que los jugadores de jerarquía lo están apoyando mucho”, comentó.

Marcia coincidió con su colega en la oportunidad que tuvo Hernández de cobrar los tiros libres y está feliz de ver a su compatriota generar buenos comentarios entre la afición saprissista.

“A mí me sorprendió el hecho de que le hayan permitido cobrar tiros libres, porque es el nuevo, el recién llegado, y tiene otros compañeros con experiencia que pueden hacerlo. Eso significa que le están dando un espaldarazo y no se equivocaron al llevarlo a Saprissa.

“Él pide la bola, ataca, presiona adelante y va siempre al frente, apoya al momento de defender. Lo sentí muy confiado, es una persona muy humilde y eso le va ayudar en la Liga Promérica”, añadió.

Marlon Mancia, periodista nicaragüense destacó el debut de Bancy Hernández en el Saprissa.
Marlon Mancia, periodista nicaragüense destacó el debut de Bancy Hernández en el Saprissa. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)
LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaFútbol de Costa RicaBancy HernándezReal Estelí
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.