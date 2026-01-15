En Nicaragua se sorprendieron por algo que pasó con Bancy Hernández en su debut con Saprissa

Bancy Hernández sumó sus primeros minutos con Saprissa, el martes ante Puntarenas FC y en su natal Nicaragua estuvieron muy pendientes del desempeño del jugador.

El delantero estuvo en los planes de Vladimir Quesada para enfrentar a los naranjas, cuyo juego cerró con marcador 2-2 y la prensa nicaragüense no solo destacó el buen trabajo del jugador de 25 años, sino que además, resaltaron la confianza que el plantel depositó en el jugador para que fuera clave en algunas jugadas.

Hernández ingresó al segundo tiempo, en sustitución de Marvin Loría y fue quien ejecutó los dos tiros libres de los goles saprissistas, de David Guzmán y Ariel Rodríguez, y su trabajo generó buenos comentarios en la afición.

La prensa nicaragüense se rindió ante el buen desempeño de Bancy Hernández (7), nuevo jugador del Saprissa. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

LEA MÁS: Bancy Hernández vive un momento soñado: boda en camino y llegada a Saprissa

Demostró personalidad

El periodista Nectalí Mora Zeledón reconoció que en este momento, Bancy es la gran figura del fútbol nicaragüense y su llegada al Saprissa ha generado mucha expectativa.

“Estábamos pendientes de Bancy desde que informaron que estaba habilitado. Me sorprendió la soltura que tuvo, la personalidad, el carácter, la confianza con la que se miró. No parecía un jugador recién llegado, me dio la impresión de que tenía rato en el equipo y en el contexto, que Saprissa estaba con un jugador menos.

“La verdad, el nivel que mostró fue muy alto, muy bueno, más de lo que mostró acá. Tampoco esperé que Vladimir lo metiera en el segundo tiempo, con un jugador menos”, afirmó.

Bancy Hernández (7) llegó al Saprissa por dos años. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

LEA MÁS: Llegada de Bancy Hernández a Saprissa hará historia en el fútbol de Nicaragua por un motivo muy especial

Mora añadió que otro aspecto que le llamó la atención fue que tuvo bastantes minutos, lo que demuestra la confianza del técnico Vladimir Quesada en él.

“Lo que más llamó la atención es que fuera el encargado de hacer los tiros libres, que los jugadores le dieran la oportunidad de hacerlo, que pueda demostrar. Muchas veces, un jugador debe ganarse hasta el hecho de poder cobrar un tiro libre y hay mucha expectativa y ojalá se mantenga con el apoyo del cuerpo técnico”; comentó.

Muy confiado

Marlon Mancia, periodista de "El Balón al 10″ recalcó que el crecimiento de Bancy no ha pasado desapercibido por la prensa de su país.

“Las expectativas sobre él son muy altas, desde que estaba en el Wálter Ferreti ya se veía que era un jugador diferentes, con ganas de mostrarse, con carácter y le ayudó la experiencia que sumó en torneos internacionales, con el Estelí y con la Selección de Nicaragua.

El periodista Nectalí Mora destacó la confianza con la que Hernández enfrentó su primer partido. Foto: cortesía.

LEA MÁS: Periodista nos contó cómo fue el día que Bancy Hernández conquistó a Vladimir Quesada y al Saprissa

“A Bancy no lo noté nervioso, no se vio que un estadio Ricardo Saprissa, que abruma a cualquiera, le pesara y él. Creo que va a crecer mucho, por el ambiente que se ve en el Saprissa, se nota que los jugadores de jerarquía lo están apoyando mucho”, comentó.

Marcia coincidió con su colega en la oportunidad que tuvo Hernández de cobrar los tiros libres y está feliz de ver a su compatriota generar buenos comentarios entre la afición saprissista.

“A mí me sorprendió el hecho de que le hayan permitido cobrar tiros libres, porque es el nuevo, el recién llegado, y tiene otros compañeros con experiencia que pueden hacerlo. Eso significa que le están dando un espaldarazo y no se equivocaron al llevarlo a Saprissa.

“Él pide la bola, ataca, presiona adelante y va siempre al frente, apoya al momento de defender. Lo sentí muy confiado, es una persona muy humilde y eso le va ayudar en la Liga Promérica”, añadió.