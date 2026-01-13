Bancy Hernández vive un momento soñado: boda en camino y llegada a Saprissa

El nuevo jugador del Deportivo Saprissa Bancy Hernández se sintió halagado al saber que el cuerpo técnico morado destacó sus cualidades hace un par de años y lo buscó para el torneo de Clausura 2026.

El extremo nicaragüense, quien jugaba en el Real Estelí de Nicaragua, se siente bendecido, por dar el salto y llegar al fútbol de Costa Rica, por lo que quiere aprovechar su estancia en el país para hacerlo bien.

“Por el momento, es un gran salto el que estoy dando y no sé lo que Dios me deparará más adelante, pero espero representar de la mejor manera a este club.

“Es una puerta muy grande la que se abre; espero tener la confianza del profe (Vladimir Quesada) y hacer las cosas bien”, afirmó.

Hernández, de 25 años, llegó al conjunto tibaseño por dos años.

Bancy Hernández, nuevo delantero del Saprissa feu presentado este lunes. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A darlo todo

El jugador recordó cómo se dio todo para su vinculación al equipo morado.

“Desde hace unos meses estábamos en conversaciones con el club, estuvieron interesados en mí y bueno, gracias a Dios ya estamos aquí para representar una camisa digna.

“Creo que, como en todo club, siempre le van a exigir a los jugadores extranjeros, pero vengo a dar lo mejor de mí, creérmelo, hacer mi trabajo y aportar al equipo, porque para eso me trajeron y siempre hay que hacer las cosas de la mejor manera”, destacó.

Bancy Hernández es uno de los jugadores de la Selección de Nicaragua. Foto: Canal 6 de Nicaragua

Hernández comentó que se siente bien físicamente y no arrastra ningún tipo de molestia.

“Gracias a Dios no traigo ninguna molestia, ninguna lesión, vengo al cien por ciento, sé que hice un buen trabajo en el Real Estelí y espero que así como estuve allá pueda aportar muchas cosas aquí.

“Aún no he podido estar mucho en el camerino, por el tema de mi permiso de trabajo, pero sigo trabajando por aparte, conversé con el profe, saludé a mis compañeros y espero que pueda estar pronto con los compañeros”, añadió.

¿Qué cree que representa su llegada para el fútbol nicaragüense?

“No podría hablar sobre eso, pero en lo personal estoy contento por estar acá, porque sabemos que el fútbol está creciendo allá. Y espero que salgan muchos jugadores”, afirmó.

En lo personal, Bancy siente que el 2025 fue un gran año para él y contó que próximamente caminará al altar.

“Todavía mi pareja está en Nicaragua y debo esperar que salgan algunos papeles para que pueda acompañarme y espero que podamos celebrar el matrimonio a mediados de año”, expresó.