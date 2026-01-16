El Deportivo Saprissa presentó a su nuevo presidente

El Deportivo Saprissa oficializó el nombramiento del señor Roberto Artavia Loría como su nuevo presidente, marcando el inicio de una nueva etapa en la gestión del club tibaseño tras la salida de Juan Carlos Rojas, quien presidió la institución durante 14 años.

Artavia, reconocido líder académico fue ratificado por la asamblea general de accionistas del club, que se realizó este jueves, tras incorporarse a la junta directiva junto con el señor Francis Durman Esquivel, como parte de un proceso de fortalecimiento estratégico institucional.

El señor Roberto Artavia es el nuevo presidente del Deportivo Saprissa. Foto: tomada de Incae. (Foto: tomada de Incae. /Foto: tomada de Incae.)

La llegada de Roberto Artavia a Saprissa

El 18 de diciembre anterior, el Deportivo Saprissa dio a conocer la llegada de Artavia y Durman a la junta directiva del Monstruo.

“Roberto Artavia es un líder académico a nivel nacional, consultor internacional y asesor de gobiernos y empresas en más de 30 países; doctorado en estrategia por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, MBA de Incae e Ingeniero Naval de USMMA, Kings Point.

“Más importante para nosotros es un saprissista de toda la vida, asiduo asistente a la Cueva desde el momento mismo de su inauguración y hasta la fecha, y un verdadero apasionado y conocedor del fútbol nacional e internacional”, destacó Saprissa en su presentación.

El señor Francis Durman también se une a la junta directiva del Deportivo Saprissa. Foto: Marvin Caravaca.

En la actualidad, Artavia es presidente y fundador de Roberto Artavia Consultoría Internacional y presidente del consejo directivo de Incae Business School. Además, preside el consejo Directivo de Fundación Marviva.

De acuerdo con la biografía publicada por el Incae, está casado con la Marcella Cuadra Miranda desde hace 39 años, tiene 3 hijos y cuatro nietos.

