El “plan maestro” de Saprissa: Vender joyas para salvar las finanzas y consolidar una planilla para volver al título

Un equipo equilibrado, con fichajes de peso y oportunidades a las nuevas generaciones. Así definen en el Deportivo Saprissa la plantilla que armaron para el torneo de Clausura 2026, que comenzó este martes, y los morados están listos para conseguir el título, luego de año y medio de sequía de títulos.

Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo del club morado, se mostró bastante conforme con el plantel que armaron para el presente campeonato.

“Estamos muy satisfechos con el plantel que tenemos, no solamente con la incorporación de Tomás Rodríguez, Bancy Hernández y Minor Álvarez, sino con los ascensos que hemos hecho de las divisiones menores, que han sido muchachos que, para quienes no tenían oportunidad de conocerlos, los vieron en los 90 minutos por la vida; así como también el regreso de Rachid Chirino.

LEA MÁS: Tomás Rodríguez explica por qué eligió a Saprissa en medio de la polémica con el Olimpia

“También hay que reconocer la recuperación de Ricardo Blanco, porque le firmamos un contrato por seis meses más, después de haber pasado un momento difícil con su lesión, y estamos bastante contentos.

El Deportivo Saprissa apuesta por una planilla joven y de experiencia para volver a conseguir un título nacional. Fotos: Mayela López. (Mayela Lopez/Mayela López)

“Así que vemos que es un equipo equilibrado, hemos buscado algunas cosas que el cuerpo técnico quería y nos sentimos satisfechos con eso”, afirmó.

La planilla Porteros: Abraham Madriz, Isaac Alfaro. Defensas: Kendall Waston, Joseph Mora, Óscar Duarte, Fidel Escobar, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Gerald Taylor, Ricardo Blanco, Mathías Cordero (sub-21), Thiago Cordero (sub-21). Volantes: Mariano Torres, Gerson Torres, Jefferson Brenes, Sebastián Acuña, David Guzmán, Alberth Barahona, Kenneth González. Delanteros: Ariel Rodríguez, Orlando Sinclair, Newton Williams, Johnny Myrie, David Garro, Marcos Escoe, Marvin Loría, Deyver Vega.

Cambios significativos

Uno de los principales cambios que sufrió la “S” fue en su portería, pues a finales de diciembre, Esteban Alvarado anunció su retiro de las canchas.

LEA MÁS: Erick Lonis le cierra la puerta del Saprissa a Fernán Faerron

En el Sapri apostaron por darles oportunidad a Abraham Madriz e Isaac Alfaro, que están en el club desde hace varios años y decidieron reforzar esta zona con el experimentado arquero Minor Álvarez, quien volvió a Costa Rica luego de más de cinco años de defender el arco de clubes guatemaltecos.

Bancy Hernández, Tomás Rodríguez y Minor Álvarez son 3 de los refuerzos del equipo morado. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sobre los guardametas, esto dijo Lonis:

“Nosotros vamos a darles la oportunidad que se han ganado tanto Isaac (Alfaro) como Abraham (Madriz); son jugadores de formación nuestra, con muchísimo trabajo en divisiones menores y son muy profesionales, tienen la formación del Saprissa, el ADN del Saprissa.

“Son rápidos, muy serios, serán los que inicialmente tengan la responsabilidad del marco de Saprissa y Minor tendrá que pelear por la titularidad”, comentó.

Erick reconoció que no pueden competir con otros clubes, a la hora de hacer fichajes, pero han sabido ser más estratégicos a la hora de negociar.

LEA MÁS: Minor Álvarez aceptó la propuesta salarial de Saprissa para tener su revancha en el club morado

“En montos no podemos competir de momento; hay equipos que tienen una facilidad económica momentánea y hemos sido más estratégicos a la hora de negociar con jugadores. Tenemos una facilidad para colocar jugadores fuera, y una excelente relación con representantes a nivel nacional e internacional; es una ventaja competititiva que tenemos.

Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo del Saprissa habló de las contrataciones del equipo morado. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Por diferentes razones encontramos una situación financiera complicada; la administración de la parte deportiva tiene que ir ligada con la parte financiera, pero con el mismo presupuesto logramos contratar jugadores y, a la vez, negociar con jugadores para que se fueran a otros clubes, y no es que fueran de bajo nivel, es que no se estaba obteniendo el 100 por ciento de ellos”, manifestó.

Salidas: Esteban Alvarado, Gustavo Herrera, Mauricio Villalobos, Nicolás Delgadillo, Warren Madrigal, Kenay Myrie. Llegadas: Tomás Rodríguez, Bancy Hernández, Minor Álvarez, Rachid Chirino, Luis Paradela.

Lonis también comentó acerca de la parte defensiva y destacó que además de tener a los zagueros actuales, apostarán por jugadores de la cantera para reforzar esa zona del campo.

LEA MÁS: Thiago Cordero apunta alto y quiere superar lo logrado por su padre, el “capi” Víctor Cordero

“No creemos (no tener defensas) porque jugaron Thiago y Mathías Cordero en Los 90 minutos por la vida, que son jugadores de Selección, jugaron con la personalidad, buscan tener su espacio y creemos que es un puesto que podemos cubrir perfectamente.

“La planilla no está cerrada, porque podríamos tener ofertas por jugadores nuestros; la ventana se cierra en enero. A veces, cuando un jugador tiene una oportunidad, hay que valorarla”, afirmó.

Thiago Cordero podría sumar minutos con el primer equipo del Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Qué pasará con el delantero panameño Newton Williams?

“Newton tiene una lesión de ligamento cruzado, esas lesiones tardan un año en recuperarse y le quedan unos meses para su recuperación, pero el avance es bastante positivo”, dijo.