Minor Álvarez aceptó la propuesta salarial de Saprissa para tener su revancha en el club morado

El nuevo portero del Deportivo Saprissa Minor Álvarez reconoció que su llegada al cuadro morado va más allá del dinero.

El guardameta de 36 años fue presentado este lunes, junto a Bancy Hernández y Tomás Rodríguez, y reconoció que lo que le ofrecieron en el Monstruo no era lo deseado, pero aceptó volver a Costa Rica, porque tiene una espinita con respecto a la primera vez que defendió el arco morado.

“Cuando conversaba con Erick (Lonis) y me daba el presupuesto, no es lo que esperaba, pero lo acepté por un tema de imagen, de prestigio, de revancha, de corazón y por esas razones hoy estoy acá.

“Gracias a Dios y a la buena administración de mi esposa y mía, no tenemos que vivir plenamente del fútbol; no fue fácil dejar la estabilidad económica que hay en Guatemala para los futbolistas, pero tengo otras inversiones y vine acá por amor a la camiseta”, añadió.

El portero Minor Álvarez fue presentado como nuevo refuerzo del Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El arquero recordó que recibió el primer llamado de la dirigencia saprissista, a las 10 de la noche.

“No recuerdo el día, pero me llamaron a las diez de la noche, una llamada loca de diciembre y me asusté un poco, fue muy extraño, pero obviamente muy emocionado, no pude dormir. Y al día siguiente ya empezamos a aterrizar un poco las ideas.

“Hoy soy otro portero, hoy soy otra persona en todos los aspectos, tanto en lo deportivo como en lo personal. Tengo familia, tengo empresas, tengo una mentalidad muy diferente a cuando tenía 24 años, que estuve acá”, afirmó.

Trabajo que respalda

Minor envió un mensaje a ese sector de la afición saprissista que lo ha cuestionado, antes de su llegada.

“Ya lo dijo Erick, puede venir el mismo Keylor (Navas) que lo van a criticar, puede venir un portero de la Liga MX que ya ha pasado y lo van a criticar. Yo tengo la madurez y la experiencia para afrontar esto y saber que la gente que más habla es la que menos hace.

El portero Minor Álvarez reconoció que vuelve al país con sed de revancha. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Hoy me toca a mí responder y respaldar todo lo que Erick dijo y me parece que no se le puede hacer caso siempre a la afición, porque van mucho con el corazón o con detalles que no son tan técnicos y ya vieron también por ahí algunas estadísticas que me respaldan, porque el año pasado fui, creo, el segundo mejor extranjero y fui de los mejores puntuados en algunas plataformas digitales”, aseguró.

¿Qué opina el arquero del papel que va a desempeñar en el equipo morado?

“Creo que en ningún contrato dice que voy a ser titular o voy a ser suplente; eso va a depender de cada entrenador, de cada jugador, el rol que vaya a desempeñar y obviamente, cuando me toque estar en la banca, voy a apoyar al chico que esté y, cuando me toque jugar, afrontarlo de la manera más profesional.

“Estoy físicamente en mi mejor peso, en mi mejor porcentaje de grasa y eso lo da la experiencia, los partidos. A veces no es entrenar mucho, sino saber entrenar, saber alimentarse, saber descansar.

Minor Álvarez tiene 36 años y llegó al Saprissa por tres torneos cortos. Foto: Instagram Saprissa. (Foto: Instagram Saprissa. /Foto: Instagram Saprissa.)

“Y esas cosas son las en las que vamos a apoyar y guiar a los muchachos y que no se aprenden de la noche a la mañana; son detallitos que poco a poco van ayudando.

A nivel personal, Álvarez se caracteriza por usar una gorra a la hora de defender el marco y esto dijo sobre su particular accesorio.

“Ya la tenemos y espero poder usar una gorra de mi marca en algún momento”, expresó.