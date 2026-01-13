Tomás Rodríguez explica por qué eligió a Saprissa en medio de la polémica con el Olimpia

El nuevo delantero del Deportivo Saprissa, Tomás Rodríguez, se refirió a las declaraciones que hace unas semanas dio su padre (Tomás), cuando existía la posibilidad de que el atacante llegara al fútbol de Paraguay.

El jugador de 26 años llegó al equipo morado por un año, a modo de préstamo y este lunes, durante su presentación con la prensa, se refirió al hecho que generó polémica antes de confirmarse su ligamen con la S.

“Esto es fútbol. Creo que un papá siempre quiere lo mejor para su hijo y en su momento habló con un periodista de Paraguay y le comentó su pensamiento, pero yo no hablé con nadie; yo siempre estuve a la espera de tomar la mejor decisión para mí y mi familia.

Tomás Rodríguez, nuevo delantero del Saprissa fue presentado este lunes. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Saprissa fue siempre la primera opción; luego apareció el Olimpia, pero las negociaciones con Saprissa estaban más avanzadas y me tocó como jugador tomar una decisión y me decidí por estar en Saprissa.

Más personal

- ¿Qué podremos esperar de Tomás Rodríguez en la cancha?

Creo que soy rápido; el año pasado jugué en Venezuela, marqué varios goles (8 en el torneo nacional) y creo que, como delantero, eso es lo que hoy predomina, marcar goles.

Saprissa tiene jugadores muy buenos ofensivamente y yo vengo a hacer mi trabajo; espero ganarme paso a paso un puesto en la titular.

- Usted vino a Costa Rica unos días antes de firmar, para conocer al equipo. ¿Qué le impresionó del club?

No había tenido la oportunidad de estar acá y pude conocer las instalaciones. Me sorprendió mucho el estadio y me comentaron que casi siempre está lleno y eso me gustó mucho.

Tomás Rodríguez llegó a Saprissa por un año, a modo de préstamo. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- A Gustavo Herrera no le fue muy bien acá. ¿Cómo toma lo que le pasó para que a usted no le suceda?

Lo que pasa es que Saprissa es un equipo grande, sabemos que siempre tiene que ganar títulos, está acostumbrado a ganar títulos, a ganar partidos siempre y nada, creo que Gustavo es un chico que estaba en crecimiento y yo vengo a aportar mi granito de arena y, con el favor de Dios, que las cosas me salgan de la mejor manera.

- ¿Quién lo va a acompañar en su proceso de adaptación en Costa Rica?

Vine con mi pareja y con mi bebé (Thiago), que es pequeño, y esto me ha motivado. Como estamos muy cerca de Panamá, va a ser importante, porque no le costará a mi hijo adaptarse a la vida en Costa Rica y espero que todos podamos disfrutar de este proceso.

“Lo primero es la familia y uno como deportista debe estar bien mentalmente y también eso fue una de las decisiones fundamentales. Mi familia me apoyó mucho para tratar de venir acá y lo primero es la estabilidad de la familia.

