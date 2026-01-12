Saprissa presentó a sus refuerzos y Erick Lonis habló de los nuevos jugadores, las ventas y más

Saprissa presentó este lunes a sus nuevos refuerzos para el Clausura 2026, que arranca este martes con la visita de Puntarenas a la Cueva.

Erick Lonis respondió a consultas por parte de la prensa, en las que comentó detalles importantes de la institución, como la venta de jugadores.

Saprissa presentó sus nuevos fichajes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Kenay estaba valorado en 300 mil dólares y en el caso de Warren queríamos exponerlos a los interesados, demostrar que estaba bien y se traspasó por un monto importante. De Warren y Kenay mantenemos un porcentaje. De Dax mantenemos un porcentaje del 50 por ciento”, aseguró Erick en conferencia de prensa.

Lonis no dio el monto de la venta de Kenay, pero dijo que sí es el Copenhague de Dinamarca, aseguró que el hecho de que haya jugado Christian Bolaños allí fue importante en la negociación y resaltó que es un equipo que juega Champions, algo que buscaban.

En cuanto a la inversión de esas entradas por las ventas, Lonis respondió qué debe hacer el club tibaseño.

“¿Cómo gastarlo? Un programa de desarrollo de talentos. Tenemos mucho optimismo porque sinceramente nos hemos dado cuenta de que el talento costarricense es perseguido en todas partes. Tenemos que adecuarnos a la demanda del mercado”, afirmó.

LEA MÁS: La razón por la que Ignacio Hierro coloca a Alajuelense en el “top” de Centroamérica

Sobre la llegada del delantero panameño, Tomás Rodríguez, Lonis dijo esto sobre la negociación:

“Nosotros nos hemos mantenido al margen de una situación que se dio con el Sporting y un equipo de Venezuela en donde Tomás fue goleador.

“Sporting ha reconocido en Saprissa una institución, están agradecidos por la forma en la que defendimos a Gustavo (Herrera).

“Hay derechos económicos, situaciones de las que no puedo hablar, hay un tema confidencial, pero Saprissa se verá beneficiado si va a la Copa del Mundo”.

Tomás Rodríguez heredó la 9 de Gustavo Herrera (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sobre los temas económicos, Lonis resaltó el valor que tiene Saprissa como institución futbolística.

“Tal vez en montos no podemos competir de momento con algunos equipos, pero en calidad sí”, dijo.

Lonis habló sobre jugadores como Mayron George, que fichó por Sporting, y sonó en algún momento para Saprissa.

LEA MÁS: La razón por la que Ignacio Hierro coloca a Alajuelense en el “top” de Centroamérica

“Con todo respeto, Mayron George compite con Tomás Rodríguez. Bancy compite con otros volantes. Tenemos 3 meses de negociar con los diferentes equipos. Tenemos una facilidad que otros no tienen para colocar jugadores fuera. Tenemos una excelente relación con representantes”.

Sobre lo económico, Lonis añadió:

“Lo que creo es que por diferentes razones nos encontramos en una situación financiera complicada. La administración de la parte deportiva relacionada con la financiera”.