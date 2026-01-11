Thiago Cordero apunta alto y quiere superar lo logrado por su padre, el “capi” Víctor Cordero

El joven defensor del Saprissa Thiago Cordero apunta alto en este 2026 y además de sumar minutos en el primer equipo morado desea superar lo logrado por su padre, el exjugador Víctor Cordero.

Thiago tiene 16 años y el 5 de enero pudo cumplir un sueño, cuando jugó junto a su padre en Los 90 minutos por la vida. El desempeño del muchacho en la cuadrangular dejó buenas sensaciones en el saprissismo y días después de la actividad, el también estudiante de colegio habló de sus aspiraciones para este año.

“Fue un momento especial, único, compartir con mi papá. Durante el rato que estuvimos en la cancha me dio indicaciones, ayudándome, y siempre está ahí, diciéndome aspectos a mejorar”, añadió.

Cordero juega en la categoría Sub-17 del Monstruo y además asistió al Mundial de esa categoría que se llevó a cabo en Catar el año anterior.

El joven defensor Thiago Cordero (con suéter) acudió al Media Day de la Unafut, el viernes anterior. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“No he hablado con el profesor (sobre la posibilidad de jugar en primera), yo me encargo de lo mío, que es entrenar al máximo siempre, esforzarme y esperemos que llegue la oportunidad.

“La competencia es dura, hay jugadores de mucha experiencia, tengo compañeros que han sido mundialistas menores, mundialistas mayores, los juveniles que están en mi posición también, que son de muy buen nivel y lo que me queda es demostrar que estoy preparado”, dijo.

Thiago habló del tema de su apellido y reconoció que contrario a lo que muchos piensan, no es un tema fácil.

“La verdad es que la gente cree que por tener un apellido es más fácil, pero sinceramente es todo lo contrario. Hay que esforzarse el doble, es exigirse el doble, es bonito ascender de categorías y llegar al primer equipo y somos pocos los jugadores que podemos hacerlo, me siento orgulloso.

“Siempre me comentan que tengo un juego parecido al de mi papá y eso no me molesta, me siento orgulloso de que me comparen con mi papá, pero trato de hacer mi propio camino y mi propio nombre”, destacó.

Thiago es hijo del exdefensor del Saprissa Víctor Cordero. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Superar a papá

A Thiago le preguntaron si se visualiza teniendo una carrera como la de su padre.

“Dios primero sea así y pueda superarlo también, la verdad es que un ejemplo a seguir, pero quiero superarlo y llegar a la élite. Me siento capaz de hacerlo.

“Trato de lidiar con eso de la mejor manera, con mi familia al lado, porque yo tengo claro que se va a hablar siempre de eso pero no me molesta, y me tocará demostrar dentro de la cancha que soy punto y aparte de mi papá y de mi hermano (Julen, quien juega como delantero)”, afirmó.

Thiago cursará en este 2026 el undécimo año del colegio y comentó que cuenta con el apoyo de profesores para cumplir con sus estudios y su carrera en Saprissa.

Víctor Cordero jugó junto a su hijo Thiago (48) en Los 90 minutos por la Vida, el 5 de enero pasado. Foto: prensa Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

“En el colegio me apoyan bastante, me ayudan con los horarios para poder estar cambiando entre la Selección y Saprissa, pero eso implica esforzarme el doble desde mi casa.

“Me considero un joven bastante tranquilo, no soy de andar en fiestas y eso lo aprendí de mi hermano y de mi padre y me gusta estar en la casa, siento que no es sacrificar mi juventud, porque me gusta lo que hago y quiero crecer como deportista”, destacó.