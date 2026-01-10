Vladimir Quesda explica el plan detrás de los nuevos refuerzos del Saprissa

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa afirmó que el equipo morado se reforzó pensando en competir al máximo nivel y en responderle a una afición que exige resultados inmediatos, luego de tres torneos sin levantar una copa.

El técnico saprissista explicó cómo se conformó el plantel que debutará en el Clausura 2026 ante Puntarenas FC, el martes a las 8 p.m., y está a la espera de que los jugadores extranjeros cuenten con sus permisos de trabajo para tenerlos en el terreno de juego.

A falta de títulos y sobre la presión que ejerce la afición, Quesada fue claro en que Saprissa siempre compite para ganar, aunque fue cauteloso a la hora de prometer un nuevo título.

De esto y más habló el técnico con los medios, en el Media Day de la Unafut, que se llevó a cabo este viernes, en el Parque Diversiones.

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa habló de la conformación de la planilla del cuadro morado. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

-¿Cómo se siente con la conformación del equipo?

Estamos muy contentos; este trabajo de reclutamiento no es de la noche a la mañana. Desde que Erick Lonis tomó la dirección, hemos tenido reuniones semanales, en comisión técnica, y hemos valorado una enorme cantidad de currículos de jugadores.

Creemos que en consenso hemos realizado una buena elección de jugadores para reforzar la plantilla del Deportivo Saprissa; estamos sujetos igualmente a fallar, a cometer errores, pero creemos que los muchachos que vienen tienen las características físicas, técnicas, tácticas y sobre todo mentales para adaptarse a lo que es una institución como el Deportivo Saprissa.

Todavía no hemos podido utilizar a los muchachos para que puedan participar en los entrenamientos colectivos. Ustedes entenderán por qué, porque hay una legislación que se debe acatar, por lo que están con Francisco Porras haciendo diligencias en embajadas, en Migración, etcétera, hasta que se les dé el visto bueno y puedan saltar al terreno de juego.

Saprissa debutará ante Puntarenas FC, este martes, a las 8 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- ¿Cómo está la situación con el tema de los jugadores extranjeros?

Es algo que igualmente hemos estado manejando y hemos estado conversando y pronto, por los medios oficiales, diremos cuál es el jugador que obviamente no va a estar compitiendo, por lo menos en el inicio de este torneo.

- ¿A Bancy Hernández usted le venía dando seguimiento?

A Bancy lo conocemos de divisiones menores, de selecciones menores, cuando estuvimos allá con la Federación y pudimos verlo, y con mucha más razón, cuando lo enfrentamos en Copa Centroamericana.

Es un jugador que mostró características y sobre todo tiene la capacidad mental para adaptarse al equipo y lamentablemente, todavía no puede saltar al terreno de juego, pero esperamos que se puedan resolver estas situaciones lo más pronto posible y poderlo tener a él, si no también a Tomás (Rodríguez) y Luis (Paradela).

- La afición exige un nuevo título, luego de año y medio de no ganar una copa?

Hemos acostumbrado históricamente a nuestra afición, a ser exigente, a ganar torneos; nosotros siempre competimos para ganar cualquier torneo. Y en este no va a ser la decepción.

Es cierto, tenemos tres torneos ayunos de títulos, pero hemos tratado de reforzar el equipo lo mejor posible, para enfrentar este certamen, que en lo personal creo que será más difícil que el anterior, porque habrá un equipo que descenderá.

No podemos prometer campeonatos, porque no somos Dios. No sabemos cuál es el futuro, pero vamos a luchar, como lo hicimos el torneo anterior, por obtener nuevamente el campeonato, el título 41 para nuestra afición. Téngalo por seguro que vamos a dejar todo en el terreno de juego.

Vladimir Quesada habló del rol que ocupará Minor Álvarez en la portería del Saprissa. Foto: Instagram Saprissa. (Foto: Instagram Saprissa. /Foto: Instagram Saprissa.)

- ¿Cómo está manejando el tema de la portería?

Erick lo dijo claro, Minor (Álvarez) no viene directamente a ser el número uno. Él va a competir con el resto de los muchachos y, cuando digo resto, no me refiero solo a Abraham (Madriz) y a Isaac (Alfaro), sino a Ian (O’rourke), que también está en la institución.

Minor tiene mucha experiencia que transmitir, al igual que lo hicieron los porteros que estuvieron anteriormente.