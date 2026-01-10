Deportes

¡Con el título en la mano! El plan de Sebastián Acuña para graduarse y ser campeón con Saprissa

Sebastián Acuña tiene claro que en el Deportivo Saprissa no hay excusas. El volante sancarleño habló de la “deuda” que tiene al no haber levantado una copa con el Monstruo

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El volante Sebastián Acuña sabe que vestir la camiseta del Deportivo Saprissa implica exigencia máxima y el futbolista tiene claro que este torneo el equipo debe dar el golpe sobre la mesa y volver a pelear fuerte por el título.

Acuña considera que los refuerzos le darán un nuevo aire al Monstruo, al punto de convertirlo en un cuadro más ofensivo y punzante.

“Estoy seguro de que va a ser un mejor torneo para nosotros”, aseguró, consciente de que en Tibás la obligación siempre es ganar.

LEA MÁS: Saprissa volvió a arrasar en la taquilla durante el torneo pasado

Media Day, presentación de los equipos de la Primera División
Sebastián Acuña, volante del Deportivo Saprissa tiene el sueño de ser campeón con el equipo morado. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El jugador sancarleño reconoció que la falta de títulos pesa, pero dejó claro que el grupo está preparado para manejar esa presión y responderle a una afición que no acepta medias tintas.

Un sueño

—¿Cómo lidiar con la presión ante la falta de títulos?

La presión siempre está; en cada torneo Saprissa tiene la obligación de ganar, quedar campeón, y los jugadores estamos listos para manejar esa presión. Desde que llegué a Saprissa sabía de la presión, porque siempre debemos hacerlo bien y debemos trabajar para darle alegrías a la afición.

—¿Cuál objetivo persigue a nivel individual?

Desde que llegué a Saprissa no he sido campeón; esa es una deuda que tengo y es un sueño para mí. Además, ese es un objetivo grupal, es algo que tenemos en mente; debemos ser campeones en este torneo y estamos trabajando muy fuerte para lograrlo.

La competencia es muy buena; tenemos un equipo que se reforzó muy bien y estoy seguro de que nos ayudará mucho.

LEA MÁS: ¿Mathias Cordero fue formado en Saprissa? Se revelan más detalles de la joven promesa morada

Cartaginés vs. Saprissa
Sebastián Acuña espera sumar minutos en el Clausura 2026. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

— El torneo anterior le costó consolidarse en el equipo titular. ¿Cómo ha trabajado para sumar más minutos este campeonato?

La competencia me ha ayudado mucho; eso es importante para cada jugador. Sé que no he tenido tantos minutos como quisiera, pero sigo trabajando; cada día me exijo mejorar y me preparo para que cuando el profesor me necesite, esté al 100 por ciento.

Además, tengo un sueño, que es llegar al extranjero; creo que ese es el ideal de todos los jugadores y quiero ayudar al equipo a obtener el campeonato y ojalá dar el salto a nivel internacional; sería muy bueno para mí.

LEA MÁS: Papá de Kenay Myrie habla de su salida al extranjero: “es un primer paso y es muy bueno”

— A nivel personal, ¿cuáles metas tiene para el 2026?

Afortunadamente, me adapté muy bien a la vida en San José, vivo con mi pareja y eso ha sido muy bueno para mí, y estoy terminando mi licenciatura en Administración de Empresas y estoy llevando un curso de inglés, gracias a una beca que me da el equipo.

A corto plazo me veo con un negocio propio; estoy analizando si comienzo este año y además me gustaría cursar otra carrera. El estar estudiando también me ayuda para estar más enfocado en la cancha y me gusta prepararme.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaFútbol de Costa RicaSebastián Acuña
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.