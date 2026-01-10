¡Con el título en la mano! El plan de Sebastián Acuña para graduarse y ser campeón con Saprissa

El volante Sebastián Acuña sabe que vestir la camiseta del Deportivo Saprissa implica exigencia máxima y el futbolista tiene claro que este torneo el equipo debe dar el golpe sobre la mesa y volver a pelear fuerte por el título.

Acuña considera que los refuerzos le darán un nuevo aire al Monstruo, al punto de convertirlo en un cuadro más ofensivo y punzante.

“Estoy seguro de que va a ser un mejor torneo para nosotros”, aseguró, consciente de que en Tibás la obligación siempre es ganar.

LEA MÁS: Saprissa volvió a arrasar en la taquilla durante el torneo pasado

Sebastián Acuña, volante del Deportivo Saprissa tiene el sueño de ser campeón con el equipo morado. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El jugador sancarleño reconoció que la falta de títulos pesa, pero dejó claro que el grupo está preparado para manejar esa presión y responderle a una afición que no acepta medias tintas.

Un sueño

—¿Cómo lidiar con la presión ante la falta de títulos?

La presión siempre está; en cada torneo Saprissa tiene la obligación de ganar, quedar campeón, y los jugadores estamos listos para manejar esa presión. Desde que llegué a Saprissa sabía de la presión, porque siempre debemos hacerlo bien y debemos trabajar para darle alegrías a la afición.

—¿Cuál objetivo persigue a nivel individual?

Desde que llegué a Saprissa no he sido campeón; esa es una deuda que tengo y es un sueño para mí. Además, ese es un objetivo grupal, es algo que tenemos en mente; debemos ser campeones en este torneo y estamos trabajando muy fuerte para lograrlo.

La competencia es muy buena; tenemos un equipo que se reforzó muy bien y estoy seguro de que nos ayudará mucho.

LEA MÁS: ¿Mathias Cordero fue formado en Saprissa? Se revelan más detalles de la joven promesa morada

Sebastián Acuña espera sumar minutos en el Clausura 2026. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

— El torneo anterior le costó consolidarse en el equipo titular. ¿Cómo ha trabajado para sumar más minutos este campeonato?

La competencia me ha ayudado mucho; eso es importante para cada jugador. Sé que no he tenido tantos minutos como quisiera, pero sigo trabajando; cada día me exijo mejorar y me preparo para que cuando el profesor me necesite, esté al 100 por ciento.

Además, tengo un sueño, que es llegar al extranjero; creo que ese es el ideal de todos los jugadores y quiero ayudar al equipo a obtener el campeonato y ojalá dar el salto a nivel internacional; sería muy bueno para mí.

LEA MÁS: Papá de Kenay Myrie habla de su salida al extranjero: “es un primer paso y es muy bueno”

— A nivel personal, ¿cuáles metas tiene para el 2026?

Afortunadamente, me adapté muy bien a la vida en San José, vivo con mi pareja y eso ha sido muy bueno para mí, y estoy terminando mi licenciatura en Administración de Empresas y estoy llevando un curso de inglés, gracias a una beca que me da el equipo.

A corto plazo me veo con un negocio propio; estoy analizando si comienzo este año y además me gustaría cursar otra carrera. El estar estudiando también me ayuda para estar más enfocado en la cancha y me gusta prepararme.