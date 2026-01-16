Deportes

Presidente del Saprissa habla los éxitos internacionales de Alajuelense para dejar claro lo que quiere en la S

Roberto Artavia afirmó que las finanzas de Alajuelense están en muy buen estado por su éxito internacional

Por Eduardo Rodríguez y Yenci Aguilar Arroyo

En su presentación, el nuevo mandatario del Saprissa, Roberto Artavia, tocó el tema de la Copa Centroamericana, algo que muchos morados han despreciado y que le ha generado mucho prestigio a Alajuelense en los últimos años.

El nuevo presi tibaseño fue consultado por el tema económico del club, a lo que él hizo una comparativa con el máximo rival histórico del monstruo.

15/01/2025, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, presentación del nuevo presidente del Deportivo Saprissa, Roberto Artavia.
Roberto Artavia habló de la importancia en los éxitos intermacionales de Alajuelense (Jose Cordero/José Cordero)

Liga Deportiva Alajuelense tiene un gran benefactor y unas finanzas que se han vuelto muy exitosas por su éxito internacional, verdad, y en ese sentido han tenido la capacidad de invertir en recursos mucho más allá de su capacidad”, aseguró Artavia.

Este tema deja mucho al aire debido a los constantes menosprecios por parte de cierto sector del saprissismo a los títulos obtenidos por Alajuela en el ámbito centroamericano, en el que actualmente la Liga es el tricampeón del área.

El jerarca también hizo referencia a la situación del Club Sport Herediano desde el punto de vista de la economía.

20/12/2025/ partido de ida entre Liga Deportiva Alajuelense vs Saprissa por el partido de vuelta de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Alajuelense es el actual tricampeón de Centroamérica (JOHN DURAN/John Durán)

“En el caso de Heredia, tienen la capacidad de invertir en planilla y estar construyendo un nuevo estadio de muchos millones y ciertamente no es con las taquillas que sacan del Carlos Alvarado; obviamente hay inversión y participación enorme de fuentes financieras que yo no conozco, pero bueno, ellos las conocerán y están bien”. aseguró.

Con respecto a lo que hacen los morados, Roberto comentó cómo es la situación de los tibaseños.

“En Saprissa nosotros entramos primero a alivianar una deuda, a reestructurar un flujo y, una vez hecho eso, va a pasar, de aquí a finales de marzo, vamos a tener la capacidad de empezar a invertir”, acotó en la conferencia de su presentación.

