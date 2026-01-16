Presidente del Saprissa habla los éxitos internacionales de Alajuelense para dejar claro lo que quiere en la S

En su presentación, el nuevo mandatario del Saprissa, Roberto Artavia, tocó el tema de la Copa Centroamericana, algo que muchos morados han despreciado y que le ha generado mucho prestigio a Alajuelense en los últimos años.

El nuevo presi tibaseño fue consultado por el tema económico del club, a lo que él hizo una comparativa con el máximo rival histórico del monstruo.

Roberto Artavia habló de la importancia en los éxitos intermacionales de Alajuelense (Jose Cordero/José Cordero)

“Liga Deportiva Alajuelense tiene un gran benefactor y unas finanzas que se han vuelto muy exitosas por su éxito internacional, verdad, y en ese sentido han tenido la capacidad de invertir en recursos mucho más allá de su capacidad”, aseguró Artavia.

Este tema deja mucho al aire debido a los constantes menosprecios por parte de cierto sector del saprissismo a los títulos obtenidos por Alajuela en el ámbito centroamericano, en el que actualmente la Liga es el tricampeón del área.

El jerarca también hizo referencia a la situación del Club Sport Herediano desde el punto de vista de la economía.

Alajuelense es el actual tricampeón de Centroamérica (JOHN DURAN/John Durán)

“En el caso de Heredia, tienen la capacidad de invertir en planilla y estar construyendo un nuevo estadio de muchos millones y ciertamente no es con las taquillas que sacan del Carlos Alvarado; obviamente hay inversión y participación enorme de fuentes financieras que yo no conozco, pero bueno, ellos las conocerán y están bien”. aseguró.

Con respecto a lo que hacen los morados, Roberto comentó cómo es la situación de los tibaseños.

“En Saprissa nosotros entramos primero a alivianar una deuda, a reestructurar un flujo y, una vez hecho eso, va a pasar, de aquí a finales de marzo, vamos a tener la capacidad de empezar a invertir”, acotó en la conferencia de su presentación.