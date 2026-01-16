Así presentó el Copenhague a Kenay Myrie como su nuevo jugador

El FC Copenhague anunció, oficialmente, la incorporación de Kenay Myrie, minutos después de que el Deportivo Saprissa confirmara su salida.

El club danés compartió imágenes del futbolista durante su presentación.

“El internacional de Costa Rica Kenay Myrie se ha unido al FC Copenhague desde el Deportivo Saprissa”, publicó la institución en sus redes sociales, dando inicio a una nueva etapa para el defensor de 19 años.

Kenay Myrie posa con la camiseta del FC Copenhague en su presentación. (Copenhague/Instagram)

Formación y proyección internacional

Myrie se formó en las divisiones menores del conjunto morado, donde logró consolidarse antes de dar el salto al fútbol europeo.

Su llegada al equipo danés representa una oportunidad clave para continuar su desarrollo competitivo en una liga exigente.

El club también compartió fotografías del jugador con el mensaje: “Nuevo león costarricense en Copenhague”, resaltando el origen del futbolista y su incorporación al proyecto deportivo.

Un paso clave en su carrera

La transferencia confirma el crecimiento de Saprissa como formador de talento y refuerza la presencia de Costa Rica en el fútbol internacional.

El defensor costarricense inicia su etapa en el fútbol europeo. (Copenhague)