Saprissa hace oficial la salida de Kenay Myrie al Copenhague

El Deportivo Saprissa hizo oficial la salida del lateral derecho Kenay Myrie al fútbol de Dinamarca, donde jugará con el Copenhague, convirtiendo al joven de 19 años en legionario.

Pese a que en el comunicado de prensa de la institución no habla de montos como tal, sí especifica que la transferencia ronda el millón de dólares.

Kenay Myrie se convierte en legionario (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

En el comunicado, los tibaseños dicen que Kenay fue formado en las divisiones menores de la institución, realizando su primer entrenamiento con la máxima categoría el 17 de junio del 2023, alternando entre la sub-21 y la primera división.

Myrie hizo su debut oficial con el Monstruo en el torneo de Copa el 4 de septiembre del 2024 en el Ébal Rodríguez ante el Santos de Guápiles.

Los tibaseños mencionaron que el debut por campeonato nacional fue ante el mismo rival, el Santos, el 15 de septiembre del 2024.

Kenay Myrie marcó en su último juego con Saprissa (JOHN DURAN/John Durán)

Myrie jugó 53 compromisos con la elástica morada, anotando cinco goles, siendo el primero contra Herediano el 25 de enero del 2025, según los datos que compartió Saprissa en su comunicado.

De paso, en su último juego como morado anotó un tremendo gol de chilena en la final ante Alajuelense en el Morera Soto.

“El club le agradece a Myrie por su trabajo con el Deportivo Saprissa y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa a nivel internacional”, finalizó el club.