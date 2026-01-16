“Ahí estaba yo con mi padre”: El emotivo recuerdo de Roberto Artavia, nuevo presidente del Saprissa

En Saprissa hay nuevo presidente tras el anuncio de este jueves, cuando Roberto Artavia se convirtió en el sucesor de Juan Carlos Rojas, algo que al nuevo mandatario le dio pie para relatar sobre esos primeros recuerdos que le transformaron morado el corazón.

“Tengo recuerdos de niñez en el Estadio Nacional, en la inauguración de la Cueva, en el hexacampeonato, en la remontada famosa con nueve hombres en el Morera Soto, en el tetracampeonato reciente, en las once copas que ha ganado Saprissa desde que pasó la época de don Jorge Vergara y, francamente, con mi presencia siempre acá”, relató.

Roberto Artavia relata sus principales recuerdos como saprissista (Jose Cordero/José Cordero)

“En la foto del gol del Flaco Chavarría contra Comunicaciones, cuando está levantando la mano, ahí un poquito a la izquierda estaba yo con mi padre y mi hermano menor, sentado en plateas, y aunque, obviamente, no nos reconocemos en la foto, ahí estamos”, contó el nuevo presi sobre sus recuerdos como saprissista.

Artavia describe lo que viene a hacer como presidente del Monstruo en esta nueva etapa de la institución.

“Es poner, ojalá, mi experiencia, mi capacidad, mi conocimiento, mi enorme compromiso y todo mi esfuerzo donde ha estado mi pasión, mi corazón, que es el Deportivo Saprissa”, dijo.

Roberto Artavia es el sucesor de Juan Carlos Rojas como presidente del Saprissa (Jose Cordero/José Cordero)

Sobre lo que representa para Artavia el conjunto morado, lo definió de esta forma:

“Para mí Saprissa siempre ha sido parte de mi vida y voy a decir en esta etapa madura que es un honor y un placer enorme estar aquí y ojalá poder hacer una gran diferencia en términos del desempeño deportivo, del desempeño estratégico administrativo y, sobre todo, con todo el enorme impacto que se puede tener en la sociedad costarricense y, especialmente, de nuestra gran familia morada”, aseguró el nuevo presidente del club tibaseño.