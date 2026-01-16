Manuel Velarde habla sin tapujos de su sación en México y confiesa porqué se enamoró de Puntarenas

El pueblo de Puntarenas tiene una nueva ilusión con la llegada de la inversión extranjera comandada por Manuel Velarde, quien sueña con llevar al Puerto a lo más alto, pese a ser una persona que no era conocida en nuestro país hasta hace unos meses.

“Soy alguien que ha crecido siempre muy cercano al fútbol; tuve la dicha de nacer en una familia muy futbolera. Mi abuelo materno fue presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, presidente de un par de clubes y eso generó que prácticamente naciera en una cancha. Intenté ser jugador, pero, como decimos en México, me lastimé una rodilla”, detalló en una entrevista con La Teja.

El nuevo jerarca chuchequero contó más detalles de su vida en el fútbol como agente de jugadores en el pasado.

Manuel Velarde, nuevo presidente de Puntarenas, en una entrevista con La Teja (Alejandro Monge/Alejandro Monge)

“Siempre estuve cercano a jugadores, a clubes y, alrededor de los 23 años, empecé a representar futbolistas; fui agente de jugadores por más de 20 años, tuvimos una empresa importante de representación de jugadores en México”, aseguró.

Luego de ese paso por la representación, Manuel Velarde incursionó en los clubes de México.

“Después decidí cambiar de la parte de representación a la parte de la dirigencia de los clubes en México, tuve tres clubes y, bueno, ahora tocó en el destino venir a Costa Rica con este proyecto del que estamos muy ilusionados y con muchas ganas de seguir adelante”, relató Velarde.

El nuevo presidente de Puntarenas cuenta que lo hizo enamorarse del pueblo porteño

LEA MÁS: Saprissa volvió a arrasar en la taquilla durante el torneo pasado

El mandatario contó cómo lo han recibido en el país los costarricenses, siendo esto algo que lo ha dejado encantado.

“Estoy muy contento, la verdad, las personas en Costa Rica son extremadamente educadas, amables; me he sentido como en casa o mejor, todavía. El país es hermoso, tiene lugares maravillosos, la ciudad es muy bonita y deseando poderle dar a la gente del Puerto un proyecto del que se sientan orgullosos”.

De Puntarenas se enamoró cuando vino por un viaje de trabajo en el pasado.

Manuel Velarde sueña con formaron un gran proyecto con Puntarenas (Albert Marin/Albert Marin)

“Fue un poco circunstancial; yo vine a Costa Rica por un tema de trabajo, pero no estaba diseñado que acabara comprando un club de fútbol. Por azares del destino me pusieron en frente de don Héctor Trejos, que también me hizo la presentación del equipo, de la ciudad, de la municipalidad; recorrí con él las calles, me subió a una lancha y me llevó a pasear y, la verdad, me enamoró del Puerto”.

“Conocimos las instalaciones, el estadio, jugadores y la verdad fue algo que no fue planeado; detectamos que había muchas oportunidades para desarrollarnos y fue así la forma en que tomamos la decisión”, contó el presidente azteca de los tiburones.

El jerarca afirma que todos sus negocios con Puntarenas son correctos

Cuando llegó al país, hubo incertidumbre por parte de algunas personas por lo que habían vivido Guanacasteca y Santos de Guápiles, que les acabó costando sus plazas en primera división, por lo que el presidente afirma que no tienen nada de qué preocuparse los porteños.

“Se han tomado todas las previsiones a nivel federativo para dar esa certeza; también lo tengo que decir. Felipe Medina, que es el vendedor, ha tomado todas las previsiones para que el club esté blindado en ese sentido; en caso de que no pudiéramos cumplir, nuestra intención es cumplir con el acuerdo que tenemos”.

Manuel Velarde contó como Héctor Treejos hizo que se enamorara de Puntarenas ( Fotos: prensa PFC./Fotos: prensa PFC.)

“Hay infortunios y eventos que uno no puede controlar, pero lo que puedo decir es que soy alguien dedicado enteramente al fútbol, empresario que busca tener un equipo de fútbol para hacer crecer su marca. Yo me he dedicado al fútbol toda mi vida y estoy cambiando mi vida en México por una en Costa Rica con este proyecto y esa es la tranquilidad que puedo brindar”, acotó Velarde.

Sanción en el fútbol mexicano

Velarde era directivo del Querétaro en el 2022, cuando en un juego ante el Atlas en el estadio de los locales, se presentó un acto bochornoso que le costó una sanción de cinco años en el fútbol azteca.

LEA MÁS: Yashin Quesada y Diego Obando quedaron asustados al escuchar a compañero hablar de Nicolás Delgadillo

“La sanción fue algo como para poner el ejemplo a los otros clubes por lo que sucedio en nuestro estadio, que lo que pasó es que se golpearon la porra del Querétaro con la del Atlas y fue incontenible, no pretendo lavarme las manos ni mucho menos, pero es algo dificil de controlar y derivado de eso hubo una sanción del expresidente de la Federación que quedó en eso, en una sanción, no pasa por la FIFA, de hecho no tengo ninguna notificación como tal, no me impide para laborar en el fútbol costarricense, pueden estar tranquilos que el Comité de Licencias es muy cuidadoso y bastante detallado en lo que solicita.

“Fue una sanción por lo que pasó en el estadio, es la realidad, no hubo una justificación como tal y no la exigimos porque el acto fue penoso, triste, es un evento que marcó mi vida; a veces hay que vivir este tipo de cosas para acomodar lo que es importante. Hubo gente que sufrió y nunca quisimos cuestionar para ser empáticos con las víctimas del evento”, afirmó Velarde.