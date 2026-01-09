Yashin Quesada y Diego Obando quedaron asustados al escuchar a compañero hablar de Nicolás Delgadillo

Los periodistas Yashin Quesada y Diego Obando quedaron impactados este viernes en el programa Encuentro Deportivo al escuchar lo que uno de sus compañeros, José Carlos Ríos, dijo sobre el futbolista argentino Nicolás Delgadillo.

El viaje de Cartaginés y el recuerdo que encendió la polémica

El comentario de José Carlos Ríos (izquierda) trajo las risas en el programa Encuentro Deportivo. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Los comunicadores estaban hablando sobre el viaje que realizará el Cartaginés a Canadá para jugar por la Copa de Campeones de Concacaf y Ríos recordó el dato que Delgadillo no pudo viajar el año pasado a Estados Unidos porque no tenía visa.

Cuando mencionaron al argentino, Obando lo llamó “Malillo”, haciendo referencia que su paso por Saprissa para él fue muy malo y allí fue cuando José Carlos sorprendió a todos.

“No era un paquete”: la frase que explotó en cabina

“No, no, no era malillo, para mí era bueno, un buen jugador, no era un paquete como dicen”, tiró sin miedo al éxito.

Al escucharlo, a Quesada y Obando se les paró el pelo. Diego pedía que le apagaran o le quitaran el micrófono, mientras que Yashin se reía un poco incrédulo y le pidió algo muy específico.

Nicolás Delgadillo fue muy señalado por el rendimiento que tuvo un año en el Saprissa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ironía, risas y una ‘nomenclatura’ pendiente

“Usted luego me va a ayudar, a hacer una nomenclatura donde usted nos diga qué es un paquete y qué no es un paquete, porque no, no, estoy asustado. Un jugadorazo Delgadillo, todos los demás equipos se lo pelearon para que no se fuera”, dijo sarcásticamente.

Ni el VAR salvó a Ríos

El joven periodista se salió del embrollo al tirar otro tema a la mesa sobre las estadísticas del VAR en el torneo, como tratando de frenar el tema.

“93.4 de eficacia tiene el VAR”, tiró Ríos, a lo que Obando le respondió:“La misma calificación que le da usted a Delgadillo”, lo que hizo que Quesada no pudiera contener la risa en el momento jocoso de la mañana.