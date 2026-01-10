Puntarenas, con un nuevo presidente, se propuso dos metas muy claras

Puntarenas FC tiene un nuevo presidente, el mexicano Manuel Velarde, y de su mano el club sueña con volver a luchar por los puestos altos de la tabla e intentar regresar a competir en el ámbito internacional.

Los chuchequeros terminaron en la sétima casilla del Apertura 2025, tras acumular cuatro triunfos, nueve empates y cinco derrotas, para acabar con 21 unidades, a seis de la cuarta posición y a ocho del sótano, que lo terminaron compartiendo San Carlos y Guadalupe.

Para el nuevo certamen que arrancará a mediados de la semana que viene, Puntarenas reporta las llegadas de: Wesly Decas, Renzo Carballo, Farbod Samadian, Randy Taylor y Doryan Rodríguez.

En cuanto a las salidas del club, se reportan las de: Nelson Andrade, Jorge Roque, Jean Sánchez y Esteban Cruz.

César Alpizar se mantiene como el técnico de Puntarenas (Alonso Tenorio/Atenorio)

Las expectativas de Manuel Velarde, nuevo presidente del Puntarenas FC, para el Clausura 2026

El nuevo jerarca es de nacionalidad mexicana y en una entrevista con La Teja contó lo que espera de su institución para el semestre que está próximo a arrancar.

“El club tiene que tener el mismo objetivo en todos los torneos: meterse en los cuatro primeros lugares. Vamos a intentar participar en la mayor cantidad de fases finales y, cuando no lo logremos, es un indicador de que tenemos algo que analizar.

“Precisamente, en este torneo que finalizó hicimos un análisis de la planilla, de lo que nosotros considerábamos, junto con el cuerpo técnico, que se podía mejorar. Creemos que apuntalamos al equipo de una manera eficiente trayendo un par de centrodelanteros, un par de defensas centrales y un volante por fuera, que es con eso que pensamos que el equipo tiene para competir al máximo nivel”, comentó el azteca.

Manuel Velarde, nuevo presidente de Puntarenas, en una entrevista con La Teja. (Alejandro Monge/Alejandro Monge)

Sobre el entrenador, César Alpizar, que se mantiene a cargo del club, Manuel asegura que sabe con claridad el objetivo del conjunto del Pacífico.

“Hoy en día el plantel está para calificar, no es una exigencia, es un objetivo. Después hay muchas circunstancias durante el torneo que uno no puede planear y que son dignas de un análisis, pero el cuerpo técnico tiene claro que la idea que se busca es estar en la zona de clasificación”, aseguró Velarde.

Eso sí, el presidente del Puerto es consciente de la dificultad de los rivales a los que se medirán, lo que no hará fácil cumplir la meta.

“Por eso hablo de circunstancias. Al final del torneo hay que ver qué hicimos bien y qué se hizo mal, por ahí vemos si nos estamos quedando cortos con la inversión que estamos haciendo o con la calidad de jugadores que estamos trayendo. Para este torneo tuvimos un incremento de nómina importante, trajimos a Renzo que es un centrodelantero que viene de ser campeón en Nicaragua y a Wesly que es un jugador hondureño que estaba en el Real España de Honduras, fue seleccionado nacional, con pasado europeo, entonces hicimos una inversión que esperamos nos de réditos”.

Velarde afirma que volver al plano internacional es algo con lo que sueñan proximamente.

“Ese es el segundo objetivo de nuestra lista en este torneo, tenemos que hacer una buena cantidad de puntos este torneo para alcanzar meternos a los cuatro primeros del año. Es igual de importante llegar a las fases finales que tener la oportunidad de jugar torneos internacionales”, añadió.

Andrey Mora cuenta las expectativas del camerino porteño para este nuevo torneo

Andrey Mora ha sido una de las piezas importantes en el conjunto naranja y en una entrevista con La Teja detalló sobre los objetivos del conjunto porteño para el Clausura 2026.

Puntarenas sueña con volver a clasificar a semifinales y volver a torneos internacionales (Albert Mari/Albert Marin)

“Las expectativas son bastante altas, venimos de un torneo donde no logramos los objetivos que teníamos, pero sabemos las circunstancias que pasaron durante el torneo, ahora se reforzó al equipo bastante bien y esperamos junto con ellos y el grueso del equipo que se mantuvo, lograr la primera meta, que es clasificar”, contó Andrey.

Sobre los nuevos dueños del equipo, Mora ve con buenos ojos su llegada a la institución.

“La verdad es que bien, son hombres de fútbol que tienen experiencia en el fútbol mexicano y demás países, entonces creo que esa experiencia nos va a ayudar muchísimo a cumplir los objetivos. No digo que no estuviéramos bien, pero siempre un cambio es bueno”, acotó Mora.

El futbolista asegura que tener al Lito Pérez como estadio es una fortaleza con el regreso de más afición tras lo sufrido el campeonato anterior, que tuvieron que jugar fuera de casa unos encuentros.

“Una de las cosas que nos costó muchísimo es nuestra gente, la afición. Si bien en el torneo que clasificamos fuimos muy fuertes en el Lito Pérez, después de ahí jugamos en varias casas que no son como la de nosotros, entonces una de las claves es fortaleza en casa”, recalcó el jugador.