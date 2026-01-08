El porteño Andrey Mora estudia, tiene un proyecto que involucra a su pueblo y hasta se prepara para su retiro

Andrey Mora no solo se ha convertido en una de las figuras de Puntarenas FC sino que tiene un proyecto fuera del fútbol que lo llena de ilusión de cara al futuro.

A diferencia de muchos, el futbolista estudia y, pese a que aún le quedan unos años de carrera, ya se prepara para su retiro, para luego vivir tranquilo. Un ejemplo para aplaudir.

El futbolista llegó al Puerto a mediados del año 2023 y desde entonces se ha ganado un campo en el corazón de los chuchequeros por su rendimiento, al punto de que a mitad del 2025 renovó con la institución para seguir vistiéndose de color naranja.

Andrey Mora renovó contrato con Puntarenas el pasado mes de mayo. (Prensa PFC/Prensa PFC.)

La vida de Andrey Mora fuera de los terrenos de juego

El oriundo de Ciudad Cortés habló, en una entrevista con La Teja, sobre su vida fuera del fútbol, de sus proyectos importantes a futuro y cómo aprovecha convenios con la institución del Pacífico para seguir creciendo en el ámbito profesional, pero fuera de las canchas.

“Actualmente aprovecho un convenio que tiene Puntarenas con una universidad, estoy tratando de sacar el bachillerato en Administración de empresas, ya que tengo un proyecto a futuro allá en mi pueblo, en Ciudad Cortés.

“Me queda un año completo para terminar el bachillerato y luego un año más para sacar la licenciatura”, cuenta Mora.

Andrey, de 29 años, reconoce que le debe mucho a una persona, quien le dio la mejor enseñanza para cuando deba dejar el fútbol.

“Gracias a Dios he aprendido de mi papá a tener una buena educación financiera, entonces yo desde hace tres años voy proyectando el futuro. Honestamente espero no jugar con tanta edad, verdad, por ahí de los 34 o si no tipo 35 años”, añadió el chuchequero.

“Como comenté, el estudiar Administración de empresas es para tener buenas bases para, junto con papá, crear un proyecto, como un complejo deportivo allá en mi pueblo, en Ciudad Cortés”, detalló el porteño.

Andrey le dio detalles a La Teja sobre ese ambicioso proyecto que tiene en mente junto con su padre para el futuro en su pueblo.

Andrey Mora sueña con ser campeón con Puntarenas y llegar a la Sele. (Instagram Andrey Mora/Instagram Andrey Mora)

“El proyecto es un hotel con restaurante, piscina y una cancha de fútbol once. La idea es que no solo la cancha sea para el negocio, sino también para fomentar a los pequeños equipos que tratan de crecer y de incursionar, ya que ellos ahorita están en la categoría de Linafa, entonces también para poder ayudarlos”, comentó Mora.

“Más allá del complejo, es lograr desarrollar el proyecto, saberlo administrar, y el dinero que logre conseguir en el fútbol también va ser para poder vivir tranquilo, no con extravagancias, pero tampoco pasar ninguna necesidad, para poder vivir tranquilo en mi pueblo”.

El jugador puntarenense dice que su proyecto va muy de la mano con colaborar en su pueblo para crecer en el campo deportivo, ya que afirma que hay mucho talento que no se aprovecha.

“La verdad es que es una zona que tiene bastante talento, yo soy precisamente de Ciudad Cortés, pero el cantón es Osa y te puedo decir nombres de compañeros como Krisler Villalobos, que es mi compañero y es de ahí, Leo Quirós, Melissa Herrera es de ahí también, entonces es una zona que tal vez no se le ha dado el apoyo o no se ha explotado la calidad que tiene, uno de los proyectos es impulsar y poder ayudar en eso”.

Los sueños de Andrey dentro del fútbol que le faltan por conseguir

Eso es una vez se retire, pero aún falta para eso, por ahora su sueño es llegar a la Selección Nacional de Costa Rica, algo que le falta aún por conseguir.

Andrey Mora revela el sueño que tiene junto a su padre para su realizar luego del retiro. (Instagram Andrey Mora/Instagram Andrey Mora)

“Creo que todo futbolista profesional aspira a ser seleccionado nacional, es una meta que he estado cerca de cumplir, pero no se ha dado porque el tiempo de Dios es perfecto, entonces no me ha tocado a mí todavía, pero bueno, hasta el día que deje de jugar lo voy a intentar”, dijo el jugador.

También sueña con poder ponerse la medalla de campeón nacional y poder levantar su primer cetro como profesional.

“Claramente también ser campeón y bueno, creo que ahorita tengo una gran oportunidad en Puntarenas, con el equipo que se está formando y qué más bonito que ser campeón, cumplir mi sueño con el equipo de mi provincia”, afirma el futbolista de los tiburones.

Andrey Mora estudia y ya prepara su retiro, un ejemplo para otros.

Finalmente, nos contó las razones por las que se retiraría a una edad en la que muchos siguen compitiendo.

“No me veo más allá de los 35 años jugando, ha sido un poco difícil estar lejos de mi familia. Si bien vivo con mi pareja y mi niño, estar lejos de mi pueblo y de mi papá y de mi mamá es un poco complicado, entonces prefiero administrar bien mi dinero ahorita y retirarme un poco joven para poder conseguir después el proyecto”, concluyó Andrey.