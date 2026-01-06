Puntarenas anuncia la llegada del defensor hondureño Wesly Decas

Puntarenas FC hizo oficial la llegada del defensor hondureño Wesly Decas para reforzar la planilla de cara al Clausura 2026 que iniciará la próxima semana.

El nuevo jugador del conjunto anaranjado viene del fútbol catracho, específicamente del Real España, y firmó por un periodo de dos años.

Wesly tiene 26 años y viene de quedar fuera del campeonato catracho tras perder ante el Olimpia el boleto a la final en la segunda ronda de la temporada del fútbol hondureño.

Wesly Decas es nuevo jugador de Puntarenas (Prensa Puntarenas/Prensa Puntarenas)

El nuevo jugador chuchequero jugó 12 encuentros en la pasada temporada con el conjunto del Real España a lo largo de la campaña del equipo catracho, que estaba al mando del técnico tico Jeaustin Campos, y marcó una anotación.

Decas ha sido seleccionado de Honduras en el pasado y se une a las llegadas de Farbod Samadian, Randy Taylor, Renzo Carballo y Doryan Rodríguez de cara al próximo torneo.

Tras seis meses bajo la batuta de Jeaustin, salió del club y firmó por dos años con los chuchequeros, para un jugador que ha pasado por diversas naciones como México, Estados Unidos, Portugal e Israel.

Puntarenas FC se ubicó en la séptima casilla del último campeonato nacional, tras sumar 21 unidades, quedando a seis puntos de los puestos de clasificación y a ocho del sótano. Los tiburones lograron solo cuatro victorias, nueve empates y cinco derrotas a lo largo del Apertura 2025.