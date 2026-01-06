Ranking internacional coloca a Alajuelense por encima de clubes históricos

El ranking de clubes correspondiente a 2025, elaborado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), ubicó a los cuatro grandes del país entre los mejores de la Concacaf y Conmebol.

Así quedaron los clubes nacionales

Según la clasificación, Alajuelense se lució al aparecer en el puesto 26 de la región. Más atrás se encuentra Herediano, que figura en la casilla 55, seguido por Saprissa, ubicado en el lugar 61.

Alajuelense vuelve a aparecer en un ranking internacional que evalúa el rendimiento de equipos de la región. (JOHN DURAN/John Durán)

¿Y Cartaginés?

El listado también incluye a Cartaginés, que aparece en la posición 70. Estos datos reflejan el rendimiento acumulado de los clubes en torneos locales e internacionales, y sirven como referencia del nivel competitivo del fútbol nacional en la región.