Marco Ureña ya tiene equipo y así fue presentado

Marco Ureña fue presentado este martes como fichaje de Sporting FC, el primero de los refuerzos que anuncian los albinegros para este temporada.

Mediante un video en sus redes sociales, el club con sede ahora en Grecia le dio la bienvenida al exdelantero del Cartaginés y Alajuelense en Costa Rica.

LEA MÁS: El sentido mensaje que Marcos Ureña le dedica a la afición del Cartaginés

Marco Ureña dejó Cartaginés para ir a Sporting. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hombre de confianza de Carevic

Ureña es una figura de confianza y conocida para el técnico Andrés Carevic, quien lo tuvo como jugador en ambos clubes y ahora se marcharon juntos de Cartago a Sporting.

Marco fue contratado por un año con opción a uno más confirmaron los griegos.

LEA MÁS: Oficial: Andrés Carevic es el nuevo técnico de Sporting y llega con su “fórmula ganadora”