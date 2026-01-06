Torneo Nacional

Marco Ureña ya tiene equipo y así fue presentado

Marco Ureña ya tiene nuevo equipo luego de dejar al Cartaginés y así fue presentado como fichaje bomba

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

Marco Ureña fue presentado este martes como fichaje de Sporting FC, el primero de los refuerzos que anuncian los albinegros para este temporada.

Mediante un video en sus redes sociales, el club con sede ahora en Grecia le dio la bienvenida al exdelantero del Cartaginés y Alajuelense en Costa Rica.

LEA MÁS: El sentido mensaje que Marcos Ureña le dedica a la afición del Cartaginés

Cartaginés vs. Saprissa
Marco Ureña dejó Cartaginés para ir a Sporting. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hombre de confianza de Carevic

Ureña es una figura de confianza y conocida para el técnico Andrés Carevic, quien lo tuvo como jugador en ambos clubes y ahora se marcharon juntos de Cartago a Sporting.

Marco fue contratado por un año con opción a uno más confirmaron los griegos.

LEA MÁS: Oficial: Andrés Carevic es el nuevo técnico de Sporting y llega con su “fórmula ganadora”

Marco Ureña fue presentado en Sporting FC
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Marco UreñaCartaginésSporting
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.