El sentido mensaje que Marcos Ureña le dedica a la afición del Cartaginés

El delantero Marcos Ureña no seguirá en el Cartaginés, club al que llegó en el 2022

Por Yenci Aguilar Arroyo

Marcos Ureña se dirigió a la afición del Cartaginés, días después de confirmarse su salida del cuadro brumoso.

El 2 de enero anterior se oficializó la salida del delantero de 35 años, quien llegó al equipo de la Vieja Metrópoli hace 3 años y con el que ganó el torneo de Clausura 2022.

Se dice que el nuevo destino de Ureña sería el Sporting FC, equipo que dirigirá el argentino Andrés Carevic, su anterior entrenador en Cartago.

Cartaginés vs. Saprissa
Marcos Ureña le dedicó un sentido mensaje a la afición del Cartaginés. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El mensaje de Marcos Ureña

Este fue el mensaje que el delantero compartió en sus redes sociales:

“Gracias, Cartago. Su gente, su clima, sus montañas y su fidelidad por los colores. Hoy me toca partir con el orgullo y honor de haberlos representado como un Cartago más (cédula 3).

“Me llevo lo mejor que tienen: la simpleza de su gente, sus valores, amor al trabajo y su pasión por lo que les pertenece. Gracias por hacerme sentir como en mi hogar por estos 3 años. Me enamoré y los llevaré en el corazón. Por siempre. Nos vemos pronto en el Fello”.

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

