Deportes

¿Anthony Contreras a Alajuelense? Carlos Vela respondió al rumor que lo acercaba a la Liga

Carlos Vela habló sobre el rumor que vincula la posibilidad de que Anthony Contreras pueda llegar a Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

En los últimos días salió un rumor que vinculaba a Anthony Contreras con la Liga Deportiva Alajuelense, algo que Carlos Vela salió a aclarar en una entrevista con 120 Minutos de Radio Monumental.

“Estamos al pendiente de cómo se va desenvolviendo allá en el extranjero, pero en este momento no estamos haciendo ningún planteamiento formal en este caso por él”, respondió Vela de forma tajante en 120 Minutos.

Entenamiento de la Selección Nacional
Anthony Contreras no está en los planes de Alajuelense actualmente según Carlos Vela (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Carlos sí comentó sobre perfiles similares al de Contreras que han sido del gusto en Alajuela, siendo futbolistas en el extranjero que han sido considerados para estar en la Selección Nacional de Costa Rica.

“Son perfiles necesarios en el sentido de que el plantel tiene que ser vasto, tiene que ser de calidad; yo siempre digo, ojalá que pudiéramos tener a todos los jugadores costarricenses, ojalá que todos estén con nosotros; nos llena de orgullo abastecer a las selecciones nacionales desde las ligas menores hasta la mayor, que en las fechas FIFA teníamos hasta ocho o nueve seleccionados nacionales; imaginen cómo eso nos hacía sentir”, aseguró Vela.

LEA MÁS: Andrés Carevic revela por qué se marchó del Cartaginés

El gerente deportivo mencionó que, en el caso de que se dieran las condiciones y sean del agrado del club, son opciones para ir a Alajuelense.

Carlos Vela conversó con 'La Nación' en el hotel de concentración de Liga Deportiva Alajuelense en Ciudad de Guatemala, un día antes del partido definitivo de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Xelajú.
Carlos Vela comentó sobre el rumor de Anthony Contreras y Alajuelense. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

“Por supuesto que todos esos jugadores que están en el extranjero, que son costarricenses, van a estar en la mira y, si se dan las condiciones y las características que el equipo necesita, siempre van a estar en el radar”, concluyó el gerente mexicano del conjunto rojinegro.

LEA MÁS: ¡Vuelve el fútbol! Los horarios oficiales para la fecha 1 del campeonato nacional

Contreras fue jugador del Herediano antes de marcharse al fútbol de Europa, en el que actualmente milita en el Riga FC de Letonia.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Anthony ContrerasCarlos VelaLDAAlajuelense
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.