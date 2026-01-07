¿Anthony Contreras a Alajuelense? Carlos Vela respondió al rumor que lo acercaba a la Liga

En los últimos días salió un rumor que vinculaba a Anthony Contreras con la Liga Deportiva Alajuelense, algo que Carlos Vela salió a aclarar en una entrevista con 120 Minutos de Radio Monumental.

“Estamos al pendiente de cómo se va desenvolviendo allá en el extranjero, pero en este momento no estamos haciendo ningún planteamiento formal en este caso por él”, respondió Vela de forma tajante en 120 Minutos.

Anthony Contreras no está en los planes de Alajuelense actualmente según Carlos Vela (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Carlos sí comentó sobre perfiles similares al de Contreras que han sido del gusto en Alajuela, siendo futbolistas en el extranjero que han sido considerados para estar en la Selección Nacional de Costa Rica.

“Son perfiles necesarios en el sentido de que el plantel tiene que ser vasto, tiene que ser de calidad; yo siempre digo, ojalá que pudiéramos tener a todos los jugadores costarricenses, ojalá que todos estén con nosotros; nos llena de orgullo abastecer a las selecciones nacionales desde las ligas menores hasta la mayor, que en las fechas FIFA teníamos hasta ocho o nueve seleccionados nacionales; imaginen cómo eso nos hacía sentir”, aseguró Vela.

El gerente deportivo mencionó que, en el caso de que se dieran las condiciones y sean del agrado del club, son opciones para ir a Alajuelense.

Carlos Vela comentó sobre el rumor de Anthony Contreras y Alajuelense. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

“Por supuesto que todos esos jugadores que están en el extranjero, que son costarricenses, van a estar en la mira y, si se dan las condiciones y las características que el equipo necesita, siempre van a estar en el radar”, concluyó el gerente mexicano del conjunto rojinegro.

Contreras fue jugador del Herediano antes de marcharse al fútbol de Europa, en el que actualmente milita en el Riga FC de Letonia.