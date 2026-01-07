Andrés Carevic revela por qué se marchó del Cartaginés

Andrés Carevic reveló los motivos de su renuncia del Club Sport Cartaginés en su presentación oficial como entrenador de Sporting FC.

El argentino logró clasificar a los brumosos a las semifinales tras dos torneos sin conseguirlo.

“A veces se habla mucho, hubo muchas cosas, seguramente querían saber los motivos; yo soy una persona respetuosa, con valores, con ética, con códigos, me voy a reservar esa parte”, empezó diciendo el nuevo técnico de Sporting.

Andrés carevic habló de algunos detalles de su salida del Cartaginés (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Conforme avanzó la conversación, Carevic comentó que hubo situaciones en las que no coincidió con la forma de trabajar en el club brumoso.

“Lo único que les puedo decir es que realmente la directiva del Club Sport Cartaginés tenía una gestión que se manejaba; habíamos tenido unas reuniones y yo trabajaba de otra manera, entonces creo que no nos poníamos un poco de acuerdo en esas partes”, afirmó el argentino.

En la conferencia de prensa de presentación con su nuevo club, Andrés Carevic dijo que se iba a reservar motivos de su salida de Cartago.

“Creo que se ha complicado un poco en el día a día y, al final de cuentas, uno tomó la decisión de dar un paso al costado y, bueno, como digo, los motivos me los voy a reservar; creo que eso también para dejar bien clara esa parte porque se habló mucho también”, acotó.

Andrés carevic logró clasificar a semifinales y a la Conacaf Champions Cup al Cartaginés (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El entrenador recalcó sobre el tema del pago de cláusula, además de asegurar que cuando finalizó el campeonato pasado dejó claro a la directiva que no iba a continuar en la institución blanquiazul.

“También quiero comentar que terminando el torneo, yo me reuní con ellos y les comenté que no iba a continuar en el club, entonces también se habló de muchas cosas, que yo me quería ir sin pagar mi cláusula; lo que dije es que tomo un paso al costado y que si sale una oportunidad de trabajo, de mi parte iba a pagar la cláusula que estaba estipulada en el contrato”.

“Entonces eso lo quería aclarar porque se hablaron muchas cosas y realmente yo no he hablado hasta hoy; pero a partir de ahora es hablar de Sporting hacia adelante”, añadió el sudamericano en su presentación con Sporting FC.