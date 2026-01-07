Cartaginés anuncia la salida de otro de sus jugadores más regulares del pasado torneo

El Club Sport Cartaginés anunció la salida de otro de sus jugadores con más regularidad del semestre anterior, como lo es el hondureño Jesús Batiz.

Cartago hizo oficial la salida del jugador con un mensaje de agradecimiento al delantero catracho.

“Gracias, Batiz. El futbolista hondureño, Jesús Batiz, no continúa vistiendo los colores de nuestro equipo. Le deseamos éxitos en su futuro”, publicó el conjunto blanquiazul junto al banner de despedida al futbolista.

Jesús Batiz no sigue en el Cartaginés. (CSC )

Los números de Jesús Batiz en el campeonato nacional anterior

El ahora exatacante brumoso sumó 16 encuentros en el torneo nacional pasado, en el que Cartaginés quedó fuera en la etapa de semifinales tras caer ante el Deportivo Saprissa, y luego de quedar terceros en la campaña regular.

LEA MÁS: El Machillo Ramírez revela la apuesta con sus jugadores que se volvió viral

Jesús Batiz sumó un gol ante Pérez Zeledón en el triunfo de 1-3 por la fase regular del campeonato, en un total de 16 compromisos vestido de azul.

El catracho de 26 años de edad participó en todos los partidos de la Copa Centroamericana en la que Cartago llegó hasta los cuartos de final, en los que perdió ante el Olimpia 1-2 en el Fello Meza y 3-1 en Tegucigalpa.

LEA MÁS: Herediano se despide de jugador que en su momento sonó para Alajuelense

El mismo delantero hondureño jugó los dos duelos del repechaje para ganar el boleto a la Concacaf Champions Cup, en el que los brumosos superaron a Motagua 1-0 y 1-3 en el segundo partido para que los blanquiazules volvieran al máximo certamen del área luego de más de una década sin participar.