Herediano se despide de jugador que en su momento sonó para Alajuelense

El Club Sport Herediano sigue afinando su planilla para el torneo de Clausura 2026 y este martes se despidió de un jugador que sonó para Alajuelense.

Los florenses dieron a conocer que el mexicano Brian Rubio, quien volvió al Team para el Apertura 2025, no seguirá en el cuadro rojiamarillo.

Esta era la segunda vez en que Rubio vestía los colores de Herediano. La primera vez lo hizo en el 2019 y después estuvo en clubes aztecas como el Mazatlán FC, el FC Juárez y el León de México.

LEA MÁS: Herediano sorprende trayendo un goleador que sonó en la órbita de Alajuelense

De acuerdo con medios mexicanos, Rubio volverá al Mazatlán FC, luego de su paso por el equipo costarricense.

Brian Rubio no sigue en el Herediano. Foto: prensa CSH. (La Nación/Cortesía. Herediano)

La despedida de Brian Rubio

Así dio a conocer Herediano la salida del jugador de 29 años.

“¡Gracias, Brian! Informamos que Brian Rubio no continuará como jugador del Club Sport Herediano.

LEA MÁS: En Herediano responden lo que sintieron al ver que Alajuelense los alcanzó en títulos

“Agradecemos su compromiso y dedicación en el periodo que vistió la camiseta rojiamarilla”.

En el torneo anterior, Brian sumó dos goles y jugó un total de 654 minutos, de acuerdo con la Unafut.