En Herediano responden lo que sintieron al ver que Alajuelense los alcanzó en títulos

El Club Sport Herediano vivió un último semestre de pesadilla tras no solo quedar fuera en fase de clasificación por el torneo local, sino que también vieron cómo, tras tantos años de intentar darle caza a Alajuelense, lo lograron, pero la alegría duró solo seis meses cuando en diciembre la Liga ganó también su copa 31.

Los florenses, además del fracaso a nivel local de no llegar ni a las semifinales, algo que no pasaba desde el 2008, también sufrieron la bochornosa eliminación en Copa Centroamericana, quedando últimos de su grupo y sin opciones de asistir a la Concacaf Champions Cup de este 2026.

Alajuelens alcanzó los 31 títulos del Herediano en diciembre (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los rojiamarillos superaron en cetros nacionales a la Liga en mayo pasado; no obstante, en diciembre de nuevo los erizos pusieron las cosas igualadas, algo que se les consultó a miembros del equipo sobre su sentir al ver a los manudos darles caza tan rápido.

“Es pura competencia; nosotros, obviamente, todo lo que jugamos es nuestra obligación ganarlo; este torneo queremos volver a salir campeones”, comentó Aarón Cruz, portero de Heredia, ante la consulta de La Teja por el último cetro erizo con el que igualaron a los rojiamarillos.

Herediano llegó a 31 copa en mayo tras vencer a Alajuelense en la final (JOHN DURAN/John Durán)

“Es un tema básicamente estadístico que Liga Deportiva Alajuelense tenga 31 copas, que nosotros tengamos también 31 copas; ellos campeonizaron y lo hicieron bien, hay que reconocerlo, también son campeones de Centroamérica, pero lo de 31 es algo meramente estadístico; obviamente, con respeto a Alajuelense y a los demás equipos, nosotros queremos tener la 32, pero de ahí a hacerlo hay un gran trabajo y un gran esfuerzo por hacer”, respondió Roberto Carpio, miembro de la directiva florense, a la pregunta de La Teja.

Los rojiamarillos lograron su título 30 y 31 frente a Alajuelense en las finales; no obstante, tras ser bicampeones en el Apertura 2024 y Clausura 2025, se quedaron fuera de semifinales en este pasado semestre luego de quedar quintos, debajo de Liberia, Cartaginés, Saprissa y los propios manudos.