Jefferson Brenes se pronuncia y deja clara su promesa a la afición del Saprissa

El nombre de Jefferson Brenes en el Saprissa ha sido sinónimo de críticas en el pasado reciente, después de volver de una lesión prolongada en la que tomó la camiseta número 10 del equipo.

Brenes fue claro en dejar un mensaje alentador para la afición del Monstruo de cara al semestre que se viene, en el que buscarán el título 41, además de competir por el torneo de Copa.

Jefferson Brenes es el 10 del Saprissa pese a tantos cuestionamientos sobre su nivel. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“En este año van a esperar a otro Jefferson; obviamente, estoy en deuda con la afición, con el número que tanto se habla, pero sé que en el terreno de juego me los voy a ganar con trabajo y después con el número veremos qué dicen más adelante”, aseguró Jefferson ante la consulta de La Teja.

En cuanto a la presión de usar el número 10 del Saprissa, Jefferson es consciente de que sigue en deuda con la afición de Tibás.

LEA MÁS: ¡Momento histórico! Víctor Cordero y su hijo Thiago defendieron juntos la zaga del Saprissa

“Estoy en deuda, soy consciente de eso, pero me costó el año pasado, pero ya en este no puedo poner excusas y tengo que ayudar al equipo a ganar títulos”, comentó tras los 90 Minutos por la Vida.

Brenes ha sido blanco de críticas por parte de la afición tibaseña, y hasta salió un rumor de una posible salida a Liberia para el volante morado; no obstante, el jugador lo desmintió y hasta le hizo un pedido a Erick Lonis pensando en recuperar su mejor versión.

Jefferson Brenes desmintió los rumores de su salida del Saprissa a Liberia (Jose Cordero)

“Lo de Liberia es completamente falso; obviamente, los equipos, al ver que uno no tiene tanta actividad, se interesan en uno y eso es bueno, uno lo agradece, pero me quedan dos años y medio acá en Saprissa y, obviamente, una de las cosas que hablamos con Erick Lonis, tanto él como yo, como la directiva, porque no solo uno toma las decisiones, que pues ojalá salga una oportunidad en el extranjero, pero le dije a él que no me sacara todavía hasta agarrar el ritmo al que la afición está acostumbrada.

LEA MÁS: La pregunta que incomodó a Erick Lonis en los 90 Minutos por la Vida

“Yo sé que va a ser un torneo raro, por así decirlo; obviamente, yo sé que va a ser un torneo raro en el que, si levanto nivel, ahí sí tal vez digan que por eso no me quería ir, que me lo tomé, por así decirlo, que me espabilé, pero es falso”, dijo Brenes sobre los rumores de su salida.