Kristian Mora y José Eduardo Mora responden a Jafet Soto por polémica sobre pagos a periodistas

En Tigo Sports Radio hicieron eco de las palabras de Jafet Soto sobre el pago de periodistas, teniendo una clara respuesta de dos panelistas del programa como lo son José Eduardo Mora y Kristian Mora.

“Señor Jafet Soto, no es normal que un club le pague a un periodista para que vaya a cubrir un partido, no es normal que le pague el hotel a un periodista; eso no se puede normalizar porque eso ya es otra situación y si hay algunos medios que lo permiten, es un desastre”, comentó José Eduardo Mora.

Jafet Soto habló sobre el pago a periodistas (Fanny /Fanny Tayver)

Kristian, que trabajó en Canal 7, y que fue uno de los medios a los que hizo referencia el presidente del Herediano, comentó sobre si recibía órdenes sobre hablar de Saprissa.

“Sobre el ejemplo que da de los colegas de Teletica, yo que he estado ahí dos veces, a mí nunca me insinuaron hablar bien o mal de Saprissa, que tampoco lo hubiera permitido, pero nunca alguien me dijo; al contrario, llamaban directivos de Saprissa porque tal nota no era a favor del equipo”, dijo Kristian.