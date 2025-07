Herediano sorprende trayendo un goleador que sonó en la órbita de Alajuelense

Brian Rubio es nuevo refuerzo del Herediano. (Prensa Herediano/Prensa Herediano)

Herediano sorprendió este miércoles al anunciar la contratación de un delantero que pocos tenían en el panorama, como lo es el mexicano Brian Rubio.

El atacante de 28 años tendrá su segundo paso con los rojiamarillos, luego de haber militado en el club en el 2019. Después estuvo en equipos aztecas como el Mazatlán, el FC Juárez y el León de México.

No es la primera vez que en Tiquicia vuelven a ver al jugador; en Alajuelense lo buscaron en su momento; sin embargo, la opción no llegó a concretarse.

Jafet Soto, presidente florense, afirmó hace tres años que el propio ariete le comentó que de la Liga lo buscaron, pero que al final no tomó la oferta.

El jerarca del Team hasta bromeó con el hecho de que cuando él fue técnico no lo ponía, algo que cambió cuando llevó a José Giacone.

“Ahora ya está en León y me dice, ‘Tu no me querías’, porque yo era el entrenador y casi no lo ponía, pero Giacone vino y lo puso, por eso decía que su papá es Giacone”, expresó entonces.

Rubio se suma a la línea de ataque florense en la que tiene a jugadores como Marcel Hernández, Jurguens Montenegro, Joshua Navarro, entre otros, y para sustituir bajas como las de José de Jesús González , Alonso Hernández y Yendrick Ruiz.