Leonardo Vargas reveló detalles sobre la salida de Andrés Carevic del Cartaginés

Leonardo Vargas, presidente del Club Sport Cartaginés, habló de la salida de Andrés Carevic, quien ya fue presentado como técnico del Sporting FC.

Vargas dio declaraciones al programa “Encuentro Deportivo” de Radio Columbia y comentó que la decisión del entrenador de dejar el equipo de la Vieja Metrópoli los tomó por sorpresa.

“Después del partido contra Saprissa, nos presentó la renuncia. Nos tomó desprevenidos; pensamos que iba a seguir hasta terminar el contrato, pero tuvo sus razones, entendibles o no; él no quería estar en Cartaginés.

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés habló de la salida de Andrés Carevic. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Hicimos valer una cláusula de salida, nos costó un poco, pero me gustó mucho trabajar con él; espero en el futuro volver a hacerlo, no tengo ninguna situación con él”, comentó.

Don Leo fue claro en que todo lo que le ofrecieron a Carevic y su cuerpo técnico lo cumplieron.

“Lo que le ofrecimos lo cumplimos, no hubo cosa que dijéramos de palabra que hayamos incumplido.

“(Si se fue por más dinero) A eso no me pienso referir; no me corresponde decir una cosa de esas. Siento que pudimos tener un mejor cierre de campeonato, haber hecho una mejor serie ante Saprissa”, añadió.

La salida de Andrés Carevic se dio luego de la semifinal entre Saprissa y Cartaginés. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Y sobre la contratación del técnico Amarini Villatoro dijo:

“Fue una situación que no esperaba, con el compromiso de armar al equipo, tomando en cuenta lo que teníamos.

“No nos podemos sentar a llorar, se recortaron los tiempos, pero teníamos que resolver. Una vez que Andrés nos renuncia, comenzamos a trabajar.

“Tenemos una forma de trabajar, en donde teníamos unas cosas adelantadas, Amarini era una opción para el Cartaginés”, recalcó.

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol quiso comprar al Cartaginés. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

El interés de Osael Maroto

Vargas confirmó que hace unos años, Osael Maroto quiso comprar al cuadro brumoso, pero su oferta no llenó las expectativas de la actual dirigencia.

Vargas manifestó que el actual presidente de la Federación Costarricense de Fútbol estuvo interesado en adueñarse del cuadro de la Vieja Metrópoli.

“En el pasado sí, hace unos tres años, pero lo que hablamos no me parecía, no era un negocio para nosotros y no me gustó”, dijo Vargas.