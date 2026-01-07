Jugador argentino se convertirá en el nuevo refuerzo del Cartaginés

Cartaginés contará con un delantero argentino para el torneo de Clausura 2026.

Se trata de Enzo Fernández, un jugador con el mismo nombre del futbolista del Chelsea que llegará al equipo brumoso, luego de su paso por el Sport Huancayo, de la primera división de Perú.

La noticia la confirmó el presidente del equipo de la Vieja Metrópoli, Leonardo Vargas, este miércoles, al programa “Encuentro Deportivo”, de Radio Columbia.

LEA MÁS: Cartaginés anuncia la salida de otro de sus jugadores más regulares del pasado torneo

El extremo Enzo Fernández es el nuevo refuerzo del Cartaginés. Foto: Instagram Sport Huancayo. ( Foto: Instagram Sport Huancayo/Foto: Instagram Sport Huancayo.)

Llegada de Enzo Fernández

Esto dijo Vargas sobre su nuevo fichaje:

“El argentino ya está con nosotros. Tenemos una planilla de 23 jugadores, no es que estamos desmantelados y pronto vamos a recuperar a jugadores como Yael López, Randall Cordero y Leonardo Alfaro. Nosotros no hemos parado de trabajar”, afirmo.

LEA MÁS: Randall Cordero y su historia de superación lo motivan a vencer la dura lesión que sufrió ante Saprissa

Este sería el primer refuerzo del equipo de la Vieja Metrópoli, luego de darse a conocer las salidas de Marcos Ureña, Jesús Bátiz y Everardo Rubio.

Además, los brumosos confirmaron que William Quirós no seguirá en el equipo. El defensor se mantenía a préstamo en Guadalupe FC.