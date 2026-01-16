John Paul Ruiz sorprende al confesar que quiere irse de Liberia para volver a Alajuelense en 6 meses

John Paul Ruiz tuvo su debut oficial con Liberia ante el equipo que es el actual dueño de su ficha, Alajuelense.

El lateral tuvo una buena participación en lo que fue su casa meses atrás, dejando una asistencia en el empate pampero ante el monarca nacional, dando pie a que Ruiz abriera su corazón para reconocer su deseo por volver a la Liga.

“El préstamo lo agarré de buena manera cuando me dijeron que tenía esta opción de Liberia; lo pensé un poco, pero fue lo mejor para mí. Lo hice para agarrar ritmo y más confianza.

“Vengo a ayudar al equipo y a seguir trabajando para estar donde yo quiero, que es en la Liga. Quiero jugar y ser alguien en la Liga; voy a poner el máximo para volver en seis meses”, confesó Ruiz.

John Paul contó que el préstamo es por seis meses con opción de un año con el conjunto aurinegro; no obstante, se propone regresar a mitad de año a Alajuela.

“Yo me propongo en seis meses estar aquí de vuelta, quiero agarrar ritmo, confianza, ser ese de antes que era en la cancha”, aseguró.

Sobre su debut con Liberia en Alajuela

El lateral afirma que hace rato quiere jugar y este debut oficial con Liberia en el Morera Soto fue ideal para mostrar su capacidad.

“Hace rato quería jugar, eso nadie me lo quita; vengo a agarrar confianza y el profe me la está dando, y es bonito el primer partido venir aquí a la Liga y también demostrar de qué estoy hecho y, por dicha, sacamos un empate”, dijo.

Comentó sobre el escándalo en La Cali

Sobre lo que vivió con la polémica del semestre pasado por la situación en la famosa La California, John Paul dice que ya eso es pasado.

“Creo que eso ya pasó, entonces no me afectó tanto, la verdad; ahí se hablaron rumores, pero no, no, eso ya quedó en el olvido y listo”, aseguró el joven lateral.