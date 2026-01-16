José Saturnino Cardozo revela la verdad de lo que pasará con Fernando Lesme en el fútbol nacional

José Saturnino Cardozo, entrenador del Municipal Liberia, resolvió este jueves una duda que sonaba con fuerza en el ambiente sobre el futuro de Fernando Lesme.

El técnico comentó que, pese a los rumores y noticias de una posible salida del atacante paraguayo, este no se marchará del club en el actual torneo.

Fernando Lesme se quedará en Liberia, al menos por este torneo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hay informaciones que dan como un hecho que el guaraní podría irse al Herediano la próxima campaña, sin embargo el DT asegura que su compatriota se quedará con Liberia.

“Es un jugador que en lo personal me gusta mucho, por eso lo buscamos cuando estaba en Paraguay y lo trajimos. Me encanta trabajar con jugadores jóvenes. Convencer al jugador de qué tiene que hacer para que pueda seguir mejorando.

“Lesme es un jugador que me gusta mucho, en todos los equipos que estoy, siempre me gusta tener en el equipo a un goleador con presencia en el área, porque el fútbol se gana con goles. Que se quede en el equipo es muy importante”, aseguró.

Compromiso del jugador, clave en la decisión

Cardozo aseguró que Lesme se queda porque así lo quiere el propio jugador, y que para él es fundamental que el futbolista muestre compromiso y disposición.

“Necesitamos eso, que sea un futbolista que quiera estar acá, que asuma protagonismo, siempre buscamos que el jugador esté cómodo con nosotros, que esté a gusto a la hora de entrenar. Que llegue contento a los entrenamientos.

“El jugador siempre tendrá la libertad y la puerta abierta si no quiere estar, si no está preparado para trabajar con nosotros y con la exigencia que tenemos, entonces tiene la puerta abierta”, dijo.

José Saturnino Cardozo explicó cómo está el caso de Fernando Lesme en Liberia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hubo oferta, pero Liberia decidió retenerlo

El entrenador reconoció que sí existió una oferta, la cual no se tomó por ahora, aunque dejó abiertas las opciones a futuro.

“Los rumores que habían, una parte eran ciertos, otra parte no, nosotros no habíamos tomado la decisión como cabeza de este proyecto. De repente hay rumores, llega una oferta, pero al final hablamos con el presidente y Hancer Zúñiga (gerente deportivo) y tomamos la mejor decisión para la institución, que es que siga con nosotros”.

“Él está a gusto, contento, seguramente a futuro se verá qué pasa con el jugador, como pasó con Fuller, Leiva o Cortés”, añadió.