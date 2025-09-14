Fernando Lesme habló de su regreso al Morera Soto luego de su salida de Alajuelense

Fernando Lesme (33) habló de su regreso al estadio Alejandro Morera Soto. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Fernando Lesme, delantero del Municipal Liberia, regresó al estadio Alejandro Morera Soto, luego de su salida de Alajuelense.

El paraguayo fue contratado por los manudos a inicios del año pasado, pero no tuvo la regularidad que quería en el equipo al mando de Alexandre Guimaraes y apenas sumó 632 minutos.

Esto dijo el sudamericano, luego del encuentro contra los liguistas, que perdieron 2-0.

“Así es con los equipos grandes, no se puede regalar nada porque no te perdonan. Tenemos que salir a controlar todos los partidos, y ahora hay que pensar en ganar el miércoles (contra Guadalupe). Fue especial volver a jugar acá, me sentí bien”, dijo el atacante.

Pese a la derrota, Liberia sigue como líder. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Días difíciles

Por otro lado, Guillermo Villalobos, uno de los anotadores de la noche dedicó el juego a su familia, porque han pasado días difíciles.

“Hemos tenido unas semanas difíciles, situaciones personales que la gente no conoce, es mi mayor apoyo.

“Era muy importante lavarnos la cara luego del partido de Pérez Zeledón, volver al cero atrás y eso nos ayuda mucho pensando en el juego del martes (San Carlos) y si vamos a estar en un equipo grande debemos exigirnos siempre”, recalcó.