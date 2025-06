Fernando Lesme dio a entender que su sueño de jugar en Alajuelense terminó en pesadilla

Fernando Lesme reconoce que no la pasó bien cuando estuvo en Alajuelense y tiene sed de revancha. Prensa Liberia. (Prensa Liberia. /Prensa Liberia.)

El delantero Fernando Lesme tiene una herida abierta, luego de su breve paso por Alajuelense y ahora que regresó al país quiere sacarse una espinita.

El paraguayo fue contratado por los manudos a inicios del año pasado, pero no tuvo la regularidad que quería, en el equipo al mando de Alexandre Guimaraes y apenas sumó 632 minutos.

“Estamos full con la pretemporada, para volver a Costa Rica el profe Pepe (José Cardozo, técnico de Liberia) influyó y eso me motiva; escuchar sus enseñanzas, me motiva a ser mejor cada día.

Fernando Lesme reconoce que la pasó mal en Alajuelense

“Ahora encontrarán un Lesme más maduro, con más ganas, tengo sed de revancha, la última vez que estuve acá no la pasé bien, los compañeros me han recibido bien y estoy muy feliz, motivado, con ganas de jugar”, afirmó.

El joven sudamericano fue figura cuando llegó a Costa Rica para defender los colores del Municipal Grecia, en el 2021. Su buen desempeño le abrió un campo con los leones, pero vivió una etapa muy diferente, relacionada con su paso por las panteras.

¿Qué fue lo que le pasó en su última etapa en Costa Rica?

“La verdad, no quiero decirlo, prefiero no hacer polémica, pero vengo muy feliz, en España el fútbol es otra cosa, se aprende mucho en la parte técnica, se mejora mucho y el fútbol de Paraguay es muy parecido al tico”, afirmó.

El jugador tiene como meta volver a convertirse en goleador y clasificar a la siguiente fase con los aurinegros.

“Me siento como un tico más, la verdad no extraño mi casa cuando estoy acá. Mi mamá está muy feliz, mis hermanos también y cuando se dio la oportunidad se mostraron felices porque tomé la mejor decisión.

“El profesor pepe me escribió y me quedé impactado, con ganas de hacer grandes cosas, demostrar lo que no pude en otro momento y quiero que sepan que acá hay un jugador con ganas que demostrar todo en cada partido y poner a Liberia en el lugar en donde se merece”, añadió.

