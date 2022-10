Fernando Lesme: el joven paraguayo que se convirtió en la sensación del Municipal Grecia

El delantero Fernando Lesme es el goleador del Municipal Grecia. Cortesía.

El delantero del Municipal Grecia Fernando Lesme se convirtió en una verdadera pantera y ha sido fundamental en el buen desempeño de los alajuelenses en la presente temporada.

Los siete goles en el torneo del paraguayo de apenas 20 años tienen a Grecia luchando por el único boleto que queda para las semifinales.

Los griegos tienen 21 puntos y Puntarenas 22 en el grupo B, por lo que una victoria en su visita al Morera Soto ante Alajuelense y otro tropezón porteño en el Lito Pérez contra Santos, podría meter sorpresivamente a Grecia en la fiesta grande. Ambas mejengas serán este sábado a las 8 p.m.

“Estamos ansiosos porque inicie el partido, es una lástima que dependamos del resultado de Puntarenas, porque el equipo ha hecho un buen torneo”. — Gabriel Simón, técnico Grecia.

“Tenemos que ganar a como dé lugar. Alajuelense es uno de los más grandes, acá es un rival directo y no podemos desaprovechar la oportunidad. Tenemos que estar atentos todo el partido y triunfar”, dijo el sudamericano.

El jugador se inspira en su mamá, Hilda, para salir adelante. Cortesía.

Ilusionado

Fernando contó que se siente muy bien en Tiquicia y no le ha costado adaptarse gracias al apoyo de sus compañeros. El jugador llegó procedente de Panamá, en donde jugó para el Potros del Este.

“Mis compañeros son muy buenos conmigo, no hay ninguna diferencia por ser extranjero y en esto me ayuda el profesor (Gabriel Simón) y también los jugadores”, afirmó el futbolista, quien es originario de la ciudad de Luque, en el Departamento Central de Paraguay.

Fernando agregó que pese a su corta edad, su primera experiencia en tierras canaleras fue de mucho aprendizaje, pero sin duda le ha ido mucho mejor en Costa Rica.

“Viví cosas duras, porque el equipo allá estaba peleando la clasificación y nos vinimos abajo y además, había cierto roce porque yo era extranjero, pero acá me siento muy bien”, detalló.

El guaraní aseguró que desde los 13 años sabía que el balompié era lo suyo y que si le ponía empeño y ganas podía llegar a equipos de primera división para sacar adelante a su familia.

“Gracias a Dios voy logrando mis metas y mi motivación es ayudar a mi familia. Colaboro con los gastos de mi mamá, Hilda, y mis hermanos (Jesús, Fabricio y Fanny) y mi abuela, Erotida.

Ellas son quienes están siempre ahí, detrás mío y cuando llegué al país y no podía jugar (por el tema de permisos de trabajo) me sentía ansioso, triste, pero ellas me mantenían tranquilo”, añadió.

Fernando también está feliz de la vida con el clima de Grecia porque en este momento en su tierra natal hace frío, en cambio aquí está disfrutando del calorcito griego.

Otra cosa que lo tiene contento es que casi a diario almuerza en la casa de su compañero, el también paraguayo Lauro Cazal, por lo que no ha extrañado la comida de su país.

“La esposa de Lauro, Nataly, es paraguaya y me prepara los platillos típicos como el puchero de vorí vorí (guiso de carne), milanesa, tortillitas con mandioca (yuca) y por sobre todo el tereré (té)”, afirmó.

El jugador afirmó que irán con todo contra Alajuelense. Instagram.

Goles son amores

El jugador está motivado por la racha goleadora que tiene con los griegos.

“La verdad los goles son amor, me motivan como delantero y me motivan a seguir trabajando y la verdad, me va muy bien, estoy en mi momento y quiero sacarle el mayor provecho”, citó.

Fernando fue contratado por Grecia hasta el 2024 y comentó que no ha escuchado que su nombre sonara en alguno de los clubes grandes del país.

“Ya conocía el fútbol de Costa Rica. A Saprissa lo conocía por Keylor Navas y a la Liga por Bryan Ruiz y siempre supe que la de Costa Rica era muy buena liga”, comentó.

Lesme hace trabajo extra en el gimnasio todos los días y cuando no está en la cancha, descansa y le gusta jugar videojuegos, sobre todo FIFA. El delantero confesó qué le aporta al equipo, además de los goles.

“Creo que soy una persona divertida, la mayoría de mis compañeros me han tratado con cariño, contagio mi alegría, si el grupo está callado les contagio mi alegría.

“Quería ponerme a estudiar, pero aún no puedo hacerlo. Quiero estudiar algo relacionado al fútbol, para seguir trabajando en esto cuando deje de jugar”, mencionó.