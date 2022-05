Jairo Arrieta: “Me siento tan ilusionado como cuando iba a debutar en primera división”

El delantero Jairo Arrieta pensó en su familia para firmar con Grecia. Cortesía.

El delantero Jairo Arrieta está como chiquito con juguete nuevo, pues a sus 38 años sigue demostrando que se la juega dentro de la cancha y gracias a eso fue presentado como nuevo jugador del Municipal Grecia el miércoles anterior.

El nicoyano cree que su buen paso por Jicaral, pese al descenso del equipo, fue lo que le abrió las puertas para seguir en la máxima categoría. El atacante está en su natal Guanacaste y comenzará la pretemporada con los griegos en la segunda semana de junio.

“Me siento muy agradecido con Dios, agradecido con la gente de Grecia que ha confiado en mí y espero hacer las cosas de la mejor manera, retribuir esa confianza con mucho trabajo, con esfuerzo y ojalá con goles, para lograr los objetivos que siempre se plantea un equipo al inicio del torneo”, dijo el delantero.

- ¿Se preocupó por su futuro luego del descenso?

Creo que siempre he confiado en Dios, sé las condiciones que tengo y las he demostrado a lo largo de los años, siempre he hecho bien las cosas en los equipos en donde he estado, soy un profesional y siempre confié en que se iban a abrir puertas en primera división.

También gracias a mis padres Johel y Norma, y a la gente más cercana que me rodea. Cuando uno trabaja honradamente, Dios le abre puertas.

- Además de los goles, ¿cuál ha sido la clave para seguir jugando en primera división?

Creo que lo importante es que tuve un buen torneo con Jicaral, lo intentamos, luchamos hasta el final, no se dio el objetivo, que era salvar el equipo, pero mi carrera me respalda y por eso creo que Grecia confió en mí y hubo otros equipos que también me buscaron (no los mencionó), pero la oferta que me presentó Grecia fue mejor.

El torneo anterior logramos conformar un buen equipo, pero por distintas circunstancias se dio el descenso. La dirigencia de Jicaral quedó contenta con mi trabajo y yo muy agradecido por la oportunidad de jugar con ellos.

6 goles hizo Jairo en el torneo.

Me siento tan ilusionado como cuando iba a debutar en primera división (con Guanacasteca).

- Cuánto lo motiva esta oportunidad?

Mi esposa Andreína y mis hijos Fabiana, Jairo y Julián saben el esfuerzo y el sacrificio que hemos hecho, al irme a Jicaral estuve lejos de ellos, pero ahora podré regresar a San José a estar cerca de ellos. Grecia me da la posibilidad de nuevamente estar cerca de mis seres queridos.

Todos los días me levanto a luchar por mis hijos, tengo una familia hermosa, que valoro mucho.

Arrieta jugará con Grecia por el próximo año. Prensa MG.

- ¿Cómo se dieron las negociaciones con Grecia?

Me llamaron al día siguiente de finalizado el torneo, el 16 de mayo. Peggy (Guillén, gerente general del equipo) fue la que me contactó y ella me dijo que estaban interesados en mis servicios, me preguntó de mi situación.

Fue una negociación rápida, siempre respetando a Jicaral, que era la primera opción, hablé con ellos y les dije que tenía esa opción y es lo mejor que he decidido para mí y mi familia.

- ¿Qué le ofreció el cuadro griego diferente a los demás equipos?

Es un equipo estable, viene en ascenso, crecimiento, viene bastante bien, ha estado cerca de clasificar y es un reto bonito, para aportar mi experiencia y clasificar entre los cuatro el próximo torneo.

- ¿Qué papel cumple un jugador experimentado como usted con los más jóvenes?

Yo fui joven, quise trascender, jugar en un equipo grande, integrar una selección nacional y les hablo de todo. Ahora hay muchas oportunidades, si uno juega bien en cualquier momento se abren puertas en equipos grandes o en selección.

En este momento hay jugadores de equipos no tradicionales que están en la selección, yo espero aportar mi experiencia en Grecia, que se dediquen al fútbol y al estudio, dejar tantas distracciones que hay ahora, que no teníamos antes, dedicarle al fútbol el 100 por ciento o más, porque así es como un muchacho de 18 años puede tener un futuro grande y trataré de hacer eso en Grecia.