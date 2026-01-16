Mauricio Villalobos relata lo que significa anotar con Liberia luego de estar en el congelador en Saprissa

Mauricio Villalobos fue el autor de uno de los goles con los que Liberia le sacó un empate a Liga Deportiva Alajuelense, algo que fue muy significativo para el pampero.

El jugador anotó el primero de los dos tantos liberianos en el Morera Soto y lo vivió con alegría tras pasar mucho tiempo sin jugar en el semestre anterior con Saprissa.

Mauricio Villalobos anotó ante Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“En lo personal me siento contento porque creo que hice un buen partido, pero todavía estoy lejos de mi mejor versión, tengo que ir agarrando ritmo otra vez. No jugaba un partido casi completo, creo que desde setiembre del año pasado, vamos poco a poco agarrando ritmo, también contento por el gol y ayudar al equipo con esa anotación”, dijo.

Mauricio aseguró que no ve la anotación como un desahogo por los momentos complejos que vivió anteriormente en Saprissa.

Mauricio Villalobos ve con mucho optimismo el arranque de Liberia empatando con Alajuelense. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

“Creo que el gol siempre es una alegría. La verdad, no lo tomo por ese lado del desahogo, lo tomo porque es una alegría, una bendición y uno trabaja para eso, para primero ayudar al equipo y para aportar en esas acciones que son decisivas, como lo dice siempre el profe: el fútbol se gana con goles, así que siempre son necesarios”, afirmó.

Villalobos insistió en que no ve su gol como una forma de enviarle un mensaje a otros que no le dieron las oportunidades de jugar más en el pasado.

“No lo voy a tomar por ese lado, siempre uno como futbolista está sujeto a decisiones de otras personas, a gustos, y uno tiene que estar siempre anuente a que uno depende de eso, uno siempre tiene que ser profesional, creo que el mismo fútbol, Dios se encarga de recompensar el esfuerzo que uno hace, así que no lo tomo por ese lado”, comentó ante la consulta de La Teja.

Mauricio cuenta que se siente ilusionado con el arranque de Liberia y se ve feliz en su nueva etapa.

“Estoy contento aquí en Liberia, agradecido con la oportunidad que se me da y la verdad es que emocionado porque si se empezó de esta forma, es un mensaje de que estamos para grandes cosas, siempre hay cosas por mejorar, pero nos vamos con un buen sabor de boca”, afirmó Villalobos.