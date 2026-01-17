Video del VAR muestra un comentario muy bajo e irrespetuoso que le dijo árbitro a Mariano Torres

El análisis VAR del partido disputado entre Saprissa y Puntarenas encendió la polémica, esto debido a un comentario muy irrespetuoso que el árbitro William Mattus le dijo a Mariano Torres, capitán morado.

FUTV, por medio de su perfil de Facebook, compartió el análisis VAR de dicho partido, pero centrado específicamente en el análisis de la jugada que terminó siendo pitada como penal para Puntarenas.

Tras la falta cometida por el morado Rachid Chirinos a Kliver Gómez, se llevó a cabo la revisión en el VAR, ahí se dio un intercambio de palabras entre Torres y Mattus.

“Para eso sí sos vivo”, se escucha que le dice Mariano al árbitro, a lo que este le responde: “jale de aquí, porque te boto”.

El árbitro William Mattus fue el encargado de dirigir el encuentro entre Saprissa y Puntarenas. (Archivo)

Ante esta situación desde el VAR le pidieron a Mattus que mantuviera la calma, pero es en ese momento que se escucha el comentario que el árbitro habría hecho al mediocampista argentino.

“Ya me tiene harto este argentinito”, se escucha en tono muy despectivo en el audio grabado por el VAR.

En el VAR se escucha la discusión entre Mariano Torres y el arbitro William Matus. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Pero la cosa no terminó ahí, pues el árbitro no se quedó callado ante los reclamos del argentino.

“No me grita ni un costarricense, huevón; no me grita ni un tico y se lo voy a aguantar a usted, no jodás, no jodás (...) Kendall (Waston), cállelo, porque yo lo boto”, se escucha al arbitro.

Este audio encendió la polémica en redes sociales, pues varias personas cuestionaron si es permitido que un árbitro le hablé así a los jugadores con comentarios que incluso se podrían catalogar de xenofóbicos.