Comisión de Arbitraje fue tajante ante reclamos de Saprissa en penal contra Puntarenas FC

La Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol fue tajante este viernes sobre qué sucedió en el penal que en Saprissa reclamaron como injusto el martes ante Puntarenas FC.

Falta clara dentro del área, según el análisis oficial

Para la Comisión hay una falta clara de Rachid Chirino sobre Kliver Gómez a un lado del área que el árbitro William Matus no vio originalmente y que, tras revisar en el monitor del VAR, señaló de manera correcta.

William Matus acertó al pital penal a favor de Puntarenas ante Saprissa, según la Comisión de arbitraje. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Se produce una disputa por el balón al interior del área penal del Saprissa, el delantero número 25 de Puntarenas gana legalmente la disputa por ese balón, jugándolo correctamente.

“El defensor número 27 de Saprissa llega tarde a esa disputa y comete una infracción imprudente al intentar jugar ese balón sin conseguirlo, cometiendo una zancadilla a su rival asumiendo un riesgo en esta acción”, destaca el video.

El VAR intervino y el árbitro corrigió su decisión

El video aclara que desde el VAR le indicaron a Matus que fuera a revisar, dado que para ellos sí era penal y que al verlo, el réferi cambió de criterio de manera acertada.

“Hay evidencia objetiva que es el jugador blanco el que juega el balón y después recibe una infracción imprudente, por lo que se invita al árbitro a una revisión de campo por potencial penal y el árbitro, una vez en el monitor, decide correctamente”, añaden.

