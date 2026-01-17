Olimpia le habría cerrado la puerta a Jorge Álvarez para venir a Alajuelense por estos motivos

Los caminos de Jorge Álvarez y Alajuelense, al parecer, no se cruzarán pese a los intentos que hizo el cuadro rojinegro para traerse al futbolista hondureño.

Pretensiones económicas frenaron la negociación

Fuentes confirmaron a La Teja que las pretensiones económicas y la postura del Olimpia de Honduras en la negociación hicieron que los manudos echaran para atrás.

Ver a Jorge Álvarez en el Morera Soto jugando para Alajuelense no será posible al parecer. (Jose Cordero/José Cordero)

Voluntad del jugador no fue suficiente

En la Liga tenían una intención franca de traerse al volante; este también quería venir y hasta habría hablado a lo interno con la directiva del club catracho para que cedieran un poco en la negociación, pero sus dirigentes no lo hicieron.

El asunto pasaba porque el mediocampista tiene un año más de contrato con los albos, hasta diciembre de este año, por lo que para llevarse al Mago, como le dicen en su tierra, tenía que llegar a un acuerdo directo con el club.

Oimpia no permitió que Alajuelense se llevara una de sus figuras. (Jose Cordero/José Cordero)

Álvarez siente ciclo cumplido

Desde hace días, periodistas hondureños informaron que Álvarez quiere dejar el cuadro olimpista, en el que siente que ya cumplió un ciclo tras haber ganado diez títulos nacionales y uno centroamericano.

La Liga buscaría otras opciones

De esta manera se cerraría el intento erizo por llevarse a un “diez”, un jugador en esa posición que le interesa, por lo que buscaría entonces otras opciones en el mercado.