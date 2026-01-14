Deportes

En Honduras revelan nuevos detalles sobre la negociación entre Alajuelense y Olimpia por Jorge Álvarez

Esto habría dicho Olimpia sobre la primera oferta presentada por Alajuelense para llevarse a Jorge Álvarez

Por Eduardo Rodríguez

Las negociaciones entre Liga Deportiva Alajuelense y el Olimpia de Honduras por el mediocampista Jorge Álvarez se mantienen como una de las novelas del mercado, y desde suelo catracho dan los últimos detalles tras la supuesta primera oferta enviada por los rojinegros.

Según información del comunicador hondureño Álvaro de la Rocha, lo que ofreció la Liga para llevarse al volante fueron de 100 mil dólares, más un porcentaje de una venta en el futuro.

Olimpia publicó esta foto de Jorge Álvarez que generó muchos comentarios de manudos.
Olimpia rechazó la primera oferta de Alajuelense por Jorge Álvarez. (X de Olimpia/X de Olimpia)

El periodista de Honduras dijo que el presidente Rafael Villeda no aceptó lo que ofrecieron los rojinegros para llevarse a Jorge y el comunicador informó que no hubo una contrapropuesta.

Olimpia no quiere vender a Álvarez y no se mostró disponible a entablar una negociación”.

“Este martes el jugador sostuvo una reunión virtual con Villeda y le expresó su deseo de salir, pero el mandamás blanco le contestó con una negativa sobre una salida del club”, asegura De La Rocha.

Pese a no tener luz verde por parte de los albos, el periodista hondureño afirma que la Liga se mantiene interesada en llevarse al jugador.

Carlos Vela conversó con 'La Nación' en el hotel de concentración de Liga Deportiva Alajuelense en Ciudad de Guatemala, un día antes del partido definitivo de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Xelajú.
Carlos Vela es el gerente deportivo de Alajuelense encargado de llevar la negociación con Olimpia (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

“Jorge quiere salir del club y Alajuelense es el único interesado. El jugador quiere probar cosas diferentes tanto en lo personal como en lo profesional”.

“Pese a la rotunda negativa, Alajuelense no se ha retirado del interés por el mediocampista de 28 años. Sin embargo, el club ahora espera que Álvarez mueva ficha, ya que consideran que le han cumplido al presentar una propuesta oficial”, publicó en sus redes sociales el periodista.

OlimpiaAlajuelenseCosta RicaHondurasJorge Álvarez
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

