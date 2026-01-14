En Honduras revelan nuevos detalles sobre la negociación entre Alajuelense y Olimpia por Jorge Álvarez

Las negociaciones entre Liga Deportiva Alajuelense y el Olimpia de Honduras por el mediocampista Jorge Álvarez se mantienen como una de las novelas del mercado, y desde suelo catracho dan los últimos detalles tras la supuesta primera oferta enviada por los rojinegros.

Según información del comunicador hondureño Álvaro de la Rocha, lo que ofreció la Liga para llevarse al volante fueron de 100 mil dólares, más un porcentaje de una venta en el futuro.

Olimpia rechazó la primera oferta de Alajuelense por Jorge Álvarez. (X de Olimpia/X de Olimpia)

El periodista de Honduras dijo que el presidente Rafael Villeda no aceptó lo que ofrecieron los rojinegros para llevarse a Jorge y el comunicador informó que no hubo una contrapropuesta.

“Olimpia no quiere vender a Álvarez y no se mostró disponible a entablar una negociación”.

LEA MÁS: Ángel Zaldívar reveló los detalles por los cuales se inclinó por Alajuelense

“Este martes el jugador sostuvo una reunión virtual con Villeda y le expresó su deseo de salir, pero el mandamás blanco le contestó con una negativa sobre una salida del club”, asegura De La Rocha.

Pese a no tener luz verde por parte de los albos, el periodista hondureño afirma que la Liga se mantiene interesada en llevarse al jugador.

Carlos Vela es el gerente deportivo de Alajuelense encargado de llevar la negociación con Olimpia (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

“Jorge quiere salir del club y Alajuelense es el único interesado. El jugador quiere probar cosas diferentes tanto en lo personal como en lo profesional”.

LEA MÁS: Jossimar Pemberton da el salto al fútbol internacional y firma con un club campeón

“Pese a la rotunda negativa, Alajuelense no se ha retirado del interés por el mediocampista de 28 años. Sin embargo, el club ahora espera que Álvarez mueva ficha, ya que consideran que le han cumplido al presentar una propuesta oficial”, publicó en sus redes sociales el periodista.